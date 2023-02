Portal de estrutura de carnaval cai em cima de ônibus coletivo em Taquaruçu

O acidente aconteceu nesta sexta-feira (17) e segundo a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), ninguém ficou ferido. Portal colocado para o Carnaval em Taquaruçu desaba; saiba mais

Uma parte da estrutura de ferro montada para enfeitar o distrito de Taquaruçu, em Palmas, para o carnaval caiu em cima de um ônibus do transporte coletivo da capital. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (17), dia em que começa a folia.

O portal do carnaval teria caído depois que o veículo o atingiu durante a tarde. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou que a estrutura ficou pendurada no ônibus.

Estrutura caiu em ônibus nesta sexta-feira (17)

De acordo com a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), ninguém ficou ferido e depois do acidente, a sinalização para o tráfego de veículos no distrito foi reforçada para os dias de evento.

