Acidente aconteceu na Vila Cardim na manhã desta quinta-feira (26). Vítima de 61 anos foi socorrida e o estado dela é estável. Portão de meia tonelada cai sobre idosa em Matão

Maury Junior/Matão Urgente

Um portão de cerca de 500 quilos desabou sobre uma idosa em Matão (SP) na manhã desta quinta-feira (26). A vítima de 61 anos foi encaminhada ao pronto-socorro e o estado dela é estável.

O acidente aconteceu por volta das 6h na Vila Cardim. A vítima foi abrir o portão quando ele desabou e pressionou o corpo dela na entrada da garagem.

A filha ouviu os gritos e, com muita força, conseguiu erguer uma parte portão de ferro e retirar a mãe. Ela ligou para o Resgate do Corpo de Bombeiros e para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As equipes de socorro chegaram ao local e prestaram os primeiros atendimentos à vítima. Foram necessários seis homens para arrastar o portão e dar espaço à maca dos socorristas.

Maury Junior/Matão Urgente

