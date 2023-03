Portaria é revogada e servidores de RO que passariam para a União voltam à lista de espera da transposição

Medida foi tomada por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, do Governo Federal. Depois da edição de uma portaria divulgar a relação de servidores de Rondônia com pedido de enquadramento aceito, o Governo Federal revogou a portaria e consequentemente anulou o processo de enquadramento de cerca de 450 servidores que passariam a ser incluídos na folha de pagamento da União.

A medida foi tomada por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Segundo apurou a Rede Amazônica, na lista de enquadramento estava servidores não só de Rondônia, mas do Amapá e Roraima.

Com a revogação da portaria feita pelo governo, os servidores que já estavam aptos no processo de enquadramento retornam à lista de espera, juntamente com os demais servidores que aguardam a análise da documentação.

Vários senadores de Rondônia se posicionaram contra a medida do Ministério.

pappa2200