Porto Alegre abre cadastro para auxílio a produtores rurais afetados pela estiagem

Apoio do município será na construção e limpeza de açudes. Produtores devem preencher formulário e enviar documentos solicitados por e-mail. RS tem quase 300 cidades prejudicadas. Plantação de soja seca pela estiagem no bairro Lami, em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre iniciou, nesta terça-feira (14), o cadastro de produtores rurais afetados pela estiagem. O Rio Grande do Sul soma 298 municípios impactados pela falta se chuva, dos quais 278 já decretaram situação de emergência em razão da falta de chuva, conforme a Defesa Civil.

Os interessados podem se habilitar para o uso de máquinas na limpeza e construção de açudes e de tanques de retenção de água. O cadastro é feito através de um e-mail:

cadastroemergencia.smgov@portoalegre.rs.gov.br

O formulário e os documentos que devem ser anexados estão listados no site da prefeitura. Os pedidos podem ser encaminhados até 24 de fevereiro.

“Faremos um levantamento por meio deste cadastro para diagnosticar a situação e realizar estas primeiras ações de contratação de horas máquina para a realização dos serviços emergenciais”, diz o secretário de Governança, Cassio Trogildo.

Segundo a prefeitura, o serviço será executado até o dia 24 de julho de 2023, conforme prazo legal, mediante disponibilização orçamentária e avaliação técnica.

