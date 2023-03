Porto Alegre altera itinerário de duas linhas de ônibus a partir desta segunda-feira

Linha 283 retomará o atendimento à população da Vila dos Sargentos, no bairro Serraria. Já a 149.3 passará pela avenida Getúlio Vargas até a Érico Veríssimo, no sentido bairro/Centro. Ônibus terão linhas reforçadas nas regiões de provas em Porto Alegre

Cesar Lopes/PMPA

Duas linhas de ônibus de Porto Alegre que operam na Zona Sul e na região Centro-Sul da capital terão alteração de itinerário a partir desta segunda-feira (13). São elas a 149.3 – Icaraí/Menino Deus e a 283 – Ipanema/Cavalhada.

A linha 283 retomará o atendimento à população da Vila dos Sargentos, no bairro Serraria. Conforme a prefeitura, a modificação atende a um pedido feito pela população durante o projeto Mais Comunidade.

Linha 283 – Ipanema/Cavalhada

Carlos Rohde / EPTC / PMPA

Já a rota 149.3, na região Centro-Sul, terá alteração no itinerário no sentido bairro/Centro. O transporte coletivo passará pela avenida Getúlio Vargas até a Érico Veríssimo, no sentido bairro/Centro.

A prefeitura informou usuários podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, por meio do app do cartão TRI.

Linha 149.3 – Icaraí/Menino Deus

Carlos Rohde / EPTC / PMPA

