Porto Alegre disponibiliza recursos para reduzir fila de espera para colocação de marca-passo, diz prefeitura

Investimento será de R$ 600 mil. Aditivo deverá ser assinado na próxima semana. Verba será destinada para instituições que respondem pelo maior número de procedimentos desse tipo. Marca-passo é um equipamento que regula os batimentos cardiacos e precisa funcionar sem parar

A Prefeitura de Porto Alegre destinará recursos próprios para reduzir a fila de espera para colocação de marca-passo. Serão viabilizados R$ 600 mil para complementar a diferença da tabela SUS.

Um dos equipamentos utilizados para casos de arritmia severa é o cardioversor, um marca-passo maior que faz uma descarga elétrica mais forte. O valor do aparelho é de R$ 50 mil, mas o SUS cobre agora só R$ 18 mil. A implantação evita que muitos pacientes entrem na fila do transplante

”Vamos colocar um recurso próprio do município para compensar essa tabela para os nossos prestadores. A partir da próxima semana já teremos um contrato, um aditivo, um contrato com os prestadores. Nós vamos complementar deficitários dessa tabela”, afirma o diretor de Atenção Hospitalar e Urgências de Porto Alegre, Fávio Telis.

O aditivo deverá ser assinado na próxima semana. Os recursos anunciados serão destinados a três instituições, que respondem pelo maior número desses procedimentos: Hospital São Lucas da PUCRS, Instituto de Cardiologia e Hospital Santa Casa. Só neste último, são 63 pacientes aguardando na fila para implantar ou trocar o marca-passo.

”Toda essa diferença de custo termina caindo nas costas do hospital e os hospitais não têm como suportar isso. Na Santa Casa, nós fazemos 400 marca-passos por ano. Como é que nós vamos fazer a Santa Casa sobreviver, tendo que suportar o preço que não é dela, o custo que não é dela?”, reflete o diretor do hospital, o cardiologista Fernando Lucchese.

A Secretaria Estadual da Saúde explica que, nos municípios onde a gestão do setor é feita pelas prefeituras, a complementação dos valores deve ser feita pela administração municipal. A secretária Arita Bergmann diz que a responsabilidade de custear esse tipo de procedimento, chamados de alta complexidade, é do governo federal.

”A nossa esperança é de que nos próximos dias, e há uma previsão de que essa pauta entre em discussão, haja uma revisão da referida tabela. Esperamos que o Ministério da Saúde encaminhe o mais breve possível um novo valor para esses itens”, diz a secretária.

