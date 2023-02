Porto Alegre é a capital mais quente do Brasil nesta segunda, aponta Climatempo

Estação do Inmet registrou 37,2°C, mas termômetros passaram dos 38°C em outros pontos da cidade. Campo Bom, Uruguaiana e Quaraí tiveram temperaturas mais altas. Pessoas buscam se refrescar durante dia de calor em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

Com os 37,2°C registrados na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no bairro Jardim Botânico, Porto Alegre teve a mais alta temperatura entre as capitais do Brasil na tarde desta segunda-feira (13), segundo a Climatempo. Em alguns pontos da cidade, os termômetros passaram dos 38°C.

Segundo o meteorologista Marcelo Schneider, do Inmet, o calor que atinge o RS vem do norte da Argentina e do Paraguai.

“A capital gaúcha, também por ter o Guaíba, tem mais umidade. Essa umidade faz com que a sensação térmica, aliada à temperatura, fique mais elevada”, explica.

A partir desta terça (12), duas frentes frias passam pelo estado, provocando chuva. Há risco de temporais, rajadas de vento e até granizo. A virada no tempo começa nas regiões de fronteira com o Uruguai e a Argentina, se espalhando pelo estado ao longo do dia. Em Porto Alegre, deve chover no início da noite.

Termômetro de rua marca 38°C em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

O calor também foi intenso no interior do Rio Grande do Sul. Durante a tarde, Campo Bom registrou temperatura de 40,3°C. No entanto, a cidade da Região Metropolitana bateu recorde de tempo mais seco, com apenas 18% de umidade.

A baixa umidade é um risco para a saúde, explica o médico intensivista e gerente médico do Hospital Mãe de Deus, Tiago Ramos. O especialista reforça a necessidade de cuidados com crianças menores de três anos e idosos. O uso de roupas leves e a hidratação frequente são recomendações para todos.

“É indicado pela OMS [Organização Mundial da Saúde] que locais que tenham umidade muito baixa, abaixo de 30%, que a gente possa ter umidificadores, pra umidificar o quarto, ou até uma coisa mais caseira, como um recipiente com água dentro do quarto”, orienta.

Uruguaiana e Quaraí, na Fronteira Oeste, completam o pódio de cidades mais quentes do estado, com 39,9°C e 39,8°C, respectivamente.

Praça em Quaraí, na Fronteira Oeste do RS

Reprodução/RBS TV

