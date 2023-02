Porto Alegre inicia distribuição de ingressos para Carnaval; saiba como retirar

Entradas para as arquibancadas são gratuitas. Ingressos para camarotes e frisas já estavam sendo vendidos anteriormente. Evento está marcado para 3 e 4 de março. Desfile de escola de samba em Porto Alegre

Começou, na tarde desta sexta-feira (17), a distribuição de ingressos gratuitos para o Carnaval de Porto Alegre. O desfile das escolas de samba está marcado para os dias 3 e 4 de março, no Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte. Veja os horários abaixo.

Os ingressos gratuitos são para as arquibancadas e podem ser reservados no site do evento. Podem ser emitidas duas entradas por CPF cadastrado na plataforma. A pessoa recebe um comprovante no aplicativo e no e-mail.

Além disso, são vendidas entradas para camarotes e frias, que são os setores mais próximos da avenida dos desfiles. Os preços variam de R$ 150, por pessoa, a R$ 4 mil, para grupos.

Horários dos desfiles:

3 de março

20h – Acadêmicos da Orgia

20h50 – Mocidade da Lomba do Pinheiro

21h40 – Praiana

22h30 – Império da Zona Norte

23h20 – Copacabana

00h10 – Bambas da Orgia

01h20 – Fidalgos & Aristocratas

02h30 – Acadêmicos de Gravataí

03h40 – Imperatriz Dona Leopoldina

04h50 – Unidos da Vila Isabel

4 de março

19h20 – Os Comanches

20h – Protegidos de Princesa Isabel

20h50 – Filhos de Maria

21h40 – Samba Puro

22h30 – União da Tinga

23h20 – Unidos da Vila Mapa

00h10 – Império do Sol

01h20 – Imperadores do Samba

02h30 – União da Vila do IAPI

03h40 – Estado Maior da Restinga

04h50 – Realeza

