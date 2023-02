Porto Alegre passa a vacinar contra Covid bebês de 6 meses a menores de 3 anos sem comorbidades

Imunização do grupo inicia nesta quarta-feira (8) e pode ser realizada nas unidades de saúde Álvaro Difini, Navegantes, Ramos, Santa Marta e Tristeza. Ampliação do público ocorre após a chegada de nova remessa de doses pela Secretaria Estadual da Saúde. Criança em posto de saúde de Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre começou a vacinar contra a Covid-19, nesta quarta-feira (8), bebês a partir de seis meses até menores de 3 anos sem comorbidades. A vacinação para o público acontece nas unidades de saúde Álvaro Difini, Navegantes, Ramos, Santa Marta e Tristeza. Veja o serviço completo abaixo.

O esquema vacinal para este grupo é de três doses: a segunda 28 dias (quatro semanas) após a primeira e a terceira oito semanas após a segunda. A ampliação do público ocorre após a chegada de nova remessa de doses pela Secretaria Estadual da Saúde.

Serviço

Onde: unidades Álvaro Difini, Navegantes, Ramos, Santa Marta e Tristeza.

Endereços e horários: confira no link.

Documentação: documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação ou a pessoa que estiver acompanhando a criança deve apresentar autorização e carteira de vacinação. No caso de crianças imunocomprometidas, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Outros públicos

A primeira dose para crianças de 3 e 4 anos está sendo aplicada em três unidades de saúde, das 8h às 21h: Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde Tristeza e Santa Marta. Nos mesmos locais, também será aplicada a segunda dose.

Crianças entre 3 e 4 anos vacinadas com a Coronavac – que receberam a segunda dose há, pelo menos, quatro meses – podem ter acesso a terceira dose nas unidades de saúde Álvaro Difini, Navegantes, Ramos, Santa Marta e Tristeza.

Para crianças a partir de 5 anos, a vacinação poderá ser feita em nove unidades de saúde, com atendimento até as 21h: Álvaro Difini, IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, Santa Marta, São Carlos e Tristeza. Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.

Para a população a partir de 12 anos a vacinação ocorre em 37 locais: Shopping João Pessoa (até as 17h) e em 36 unidades de saúde – nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, IAPI, Morro Santana, Navegantes, Ramos, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

A quarta dose está disponível para pessoas com idades a partir de 18 anos vacinadas com a terceira dose há mais de quatro meses. Neste público, poderão ser utilizadas Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independente da fabricante aplicada anteriormente.

