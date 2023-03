Porto Alegre registra 13 casos de dengue contraídos na cidade; veja grau de infestação por bairros

Capital soma outros 14 casos importados de outras localidades. Pulverização de inseticida é realizada em bairros onde pacientes moram. Pulverização de inseticida em locais com casos de dengue em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre já registrou 13 casos autóctones de dengue, ou seja, casos contraídos no município. Os pacientes residem nos bairros Vila São José, Vila João Pessoa, Mario Quintana e Glória. Além disso, a cidade soma 14 casos importados de outras localidades.

Em razão da infestação do mosquito Aedes aegypti, a Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) realiza, nesta quinta-feira (9), um bloqueio químico de transmissão viral com pulverização de inseticida em um raio de 150 metros. A ação abrange a residência de pacientes confirmados no bairro vila João Pessoa e Vila São José, nas ruas Condor, Campo da Tuca, Maria Aparecida, Luiz Moschetti e Tenente Castelo.

“É importante que pessoas que tiverem sintomas compatíveis com a dengue, como dor no corpo, dor atrás dos olhos, febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos procurem atendimento o mais rapidamente possível a partir do início dos sintomas para realização de teste quando houver indicação do profissional de saúde”, afirma a diretora-adjunta da DVS, Fernanda Fernandes.

Infestação em bairros

O monitoramento do município confirma a infestação do mosquito transmissor da doença em 46 bairros da cidade – o que não necessariamente significa que há casos nessas localidades.

Alta

Boa Vista, Chácara das Pedras, Higienópolis, Mário Quintana, Partenon, Passo da Areia, Petrópolis, Rubem Berta, Santo Antônio, Vila Ipiranga, Camaquã, Jardim Lindóia, Jardim Europa, Santa Rosa de Lima, Auxiliadora, Bela Vista e Tristeza.

Alerta

Bom Jesus, Cidade Baixa, Costa e Silva, Glória, Jardim Leopoldina, Jardim Sabará, Menino Deus, Nonoai, Parque Santa Fé, Santa Tereza, Sarandi, Três Figueiras, Vila Jardim, Vila Nova e São Sebastião.

Moderada

Cavalhada, Jardim Carvalho, Jardim Itu, Passo das Pedras, Santana, Teresópolis, Vila João Pessoa, Vila São José e Mont Serrat.

Baixa

Aparício Borges, Azenha, Jardim Botânico, Jardim do Salso e Medianeira.

