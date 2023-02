Porto Alegre tem 2ª maior renda entre capitais em Mapa da Riqueza; veja cidades ‘mais ricas’ do RS

Segundo estudo da FGV, população da cidade tem renda média de quase R$ 3,8 mil, elevada por população mais velha. No Norte do estado, Nova Alvorada apresenta terceira maior renda do país. População mais velha eleva renda em Porto Alegre, diz FGV

A população de Porto Alegre tem a segunda maior renda entre as 27 capitais do Brasil, conforme o “Mapa da Riqueza”, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgado nesta terça-feira (14). Segundo o levantamento, a renda média na cidade é de R$ 3.775, com base em números do Imposto de Renda de 2020. Veja abaixo as mais ricas do RS.

O diretor da FGV Social, Marcelo Neri, afirma que um dos fatores preponderantes é a renda de pessoas mais velhas. Pessoas que estão aposentadas no presente tendem a ganhar mais, refletindo no rendimento da população como um todo.

“Porto Alegre também tem, o que talvez ajude a explicar esse resultado, assim como o Rio Grande do Sul, tem uma das populações mais idosas da Federação”, explica.

Como apenas 30% da população da Capital tem renda suficiente para declarar a renda, a pesquisa considera outras bases de dados, como a PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“No estudo, o principal insumo são os dados do Imposto de Renda, mas combinados com outras pesquisas para a gente conseguir localizar os ‘ricos’ em relação ao conjunto da população”, explica o coordenador do estudo.

Na comparação com 2019, os porto-alegrenses perderam 3,85% de sua renda. Para Neri, a pandemia aprofundou a desigualdade.

“Essa desigualdade não melhorou durante a pandemia, ao contrário do que se imaginava. Apesar dos mais pobres terem o auxílio emergencial, o grupo do meio teve um achatamento bem mais forte do que o topo da distribuição”, comenta.

Pessoas caminham em rua do Centro Histórico de Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

Cidades ‘mais ricas’

O Rio Grande do Sul tem a terceira cidade “mais rica” do Brasil. Em Nova Alvorada, município de 3,7 mil habitantes no Norte do estado, a renda média da população é de quase R$ 6.150.

Já a cidade de Tunas, com 4,6 mil habitantes também no Norte do RS, tem a menor renda média do estado, de apenas R$ 176,73.

Entre os estados, o RS tem a quarta maior renda do país, com R$ 1.673. Distrito Federal (R$ 3.148), São Paulo (R$ 2.093) e Rio de Janeiro (R$ 1.754) lideram o ranking da FGV.

Renda média da população no RS

Vista aérea de Nova Alvorada, no Norte do RS

Prefeitura de Nova Alvorada/Divulgação

