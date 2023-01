Porto Alegre volta a receber Fórum Social Mundial; relembre edições anteriores

Evento é idealizado por movimentos sociais como contraponto ao Fórum Econômico Mundial de Davos. Porto Alegre recebeu primeira edição do fórum em 2001. Fórum Mundial Social começa nesta segunda em Porto Alegre

Começou na segunda-feira (23), em Porto Alegre, mais uma edição do Fórum Social Mundial (FSM). O evento, idealizado por movimentos sociais como um contraponto ao Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, foi realizado pela primeira vez em 2001, também na Capital do RS.

Nesta edição, que vai até sábado (28), estão previstas cerca de 150 atividades (veja programação). Palestras, debates e feiras são realizados na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, no Largo Glênio Peres, em sindicatos e entidades socais, além de outros pontos de Porto Alegre.

Com o lema “outro mundo é possível”, o FSM debate democracia, direito dos povos e do planeta nesta edição. O fórum realizado em Porto Alegre não é o evento centralizado chamado pelo Conselho Internacional.

“O fórum serve pra gente pensar que a gente quer ser mundialmente uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna”, diz a coordenadora do FSM, Salete Valesan.

Apresentação de dança na abertura do Fórum Social Mundial em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

Neste ano, parte do evento é dedicada à população idosa. São cerca de setenta atividades destinadas a estratégias voltadas ao público de mais idade.

Uma marcha deve percorrer as principais ruas do centro da cidade nesta quarta (25). No encerramento, está previsto um festival ao ar livre no Parque da Redenção.

Porto Alegre recebe Fórum Social Mundial

Relembre história do FSM

O Fórum Social Mundial foi realizado pela primeira vez em 2001, em Porto Alegre. Foram 420 oficinas, seminários, conferências e atividades culturais. No ano seguinte, o evento também foi realizado na cidade, com 50 mil participantes.

Em 2003, o fórum reuniu 100 mil pessoas em mais de 1,3 mil atividades em Porto Alegre. Naquele ano, uma das principais atrações foi a presença de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recém empossado para seu primeiro mandato como presidente.

Fórum Social Mundial, no Anfiteatro Pôr-do-Sol, em Porto Alegre, em 2002

Reprodução/RBS TV

Depois de acontecer em Mumbai, na Índia, em 2005, o fórum voltou para Porto Alegre em 2006, com 2,5 mil atividades. Naquele ano, 200 mil pessoas participaram da marcha de abertura.

Nos seis anos seguintes, o FSM viajou por países da América do Sul, África e Ásia. Focado em justiça social e ambiental, o fórum voltou para Porto Alegre em 2012.

Marcha do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, em 2006

Reprodução/RBS TV

Em 2014, 5 mil pessoas de 40 países discutiram temas como democracia e justiça social na cidade. Dois anos depois, no aniversário de 15 anos do evento, os debates tiveram como foco os direitos sociais.

Em 2017, Porto Alegre recebeu um evento preparatório para o fórum, realizado em agosto na cidade de Montreal, no Canadá.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi