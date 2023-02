Porto de Guajará-Mirim, RO, opera com termo provisório; obras foram concluídas em dezembro

Construção durou mais de um ano. A intenção é ajudar as atividades da região que são movimentadas, devido a fronteira do Brasil com a Bolívia. Porto de Guajará-Mirim opera com termo provisório

O Porto de Guajará-Mirim (RO), que teve a obra finalizada em dezembro, está operando através de um termo provisório.

O porto fica localizado na margem direita do Rio Mamoré, na região de fronteira do Brasil com a Bolívia.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), a instalação portuária entrou em operação assim que ocorreu a emissão do termo de recebimento provisório das obras, mas o departamento aguarda ainda os licenciamentos estadual e municipal para a emissão do termo de recebimento definitivo.

Ainda segundo o Dnit, o Governo de Rondônia não manifestou interesse em assumir a manutenção e operação do porto, porém a Prefeitura de Guajará apresentou e, esse processo está em análise pela Autarquia.

Porto de Guajará-Mirim, RO

Reprodução/Leonardo Mendes

A obra

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) concluiu, em dezembro do ano passado, a obra do porto de Guajará.

A obra foi iniciada em junho de 2021 e tinha previsão de entrega para agosto de 2022, mas apenas em dezembro foi finalizada. O empreendimento pode ser acessado tanto pela BR-425 quanto por ruas e avenidas que ligam as margens do Rio Mamoré ao centro do município.

Porto de Guajará-Mirim, RO

Reprodução/Leonardo Mendes

A construção tem o objetivo de auxiliar as atividades da região que são movimentadas, devido a fronteira do Brasil com a Bolívia. Além disso, a ideia é proporcionar aos moradores da cidade e aos visitantes mais segurança e navegabilidade.

O investimento previsto para o empreendimento é de R$ 6,8 milhões.

Mata