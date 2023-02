porto-ferreira-cadastra-estudantes-para-o-transporte-escolar;-saiba-como-fazer-e-documentos

Os alunos da rede estadual devem fazer o cadastro até o dia 10 de fevereiro. Já os da rede municipal devem fazer entre 13 e 17 de fevereiro. Ônibus do transporte escolar de Porto Ferreira

Estudantes de Porto Ferreira (SP) que precisam do transporte escolar devem fazer o cadastramento na Secretaria da Educação. (veja abaixo como fazer e os documentos necessários).

Os alunos da rede estadual devem fazer o cadastro até o dia 10 de fevereiro. Já os da rede municipal devem fazer entre 13 e 17 de fevereiro.

Como se cadastrar

Os pais dos estudantes devem procurar a Secretaria de Educação, na Rua Coronel Procópio de Carvalho, 352, no Centro, das 8h às 16h.

Os documentos necessários são:

certidão de nascimento do aluno

documento com foto dos pais/responsáveis

comprovante de endereço em nome dos pais/responsáveis.

Devem ser apresentados documentos originais, que serão digitalizados no momento do cadastramento.

O cadastramento para utilização do transporte escolar é obrigatório e, a partir do dia 1º de março, não serão mais transportados alunos que não tiverem realizado o cadastramento 2023.

De acordo com a legislação, tem direito ao transporte escolar os alunos que:

residam na zona rural;

residam em local onde haja barreira física, ou obstáculo que impeça ou dificulte o seu acesso à escola, ou lhe prejudique a liberdade de movimento, a circulação com segurança, a integridade, como por exemplo: rodovia e ferrovia sem passarela, ou faixa de travessia sem semáforo; rio, lago, lagoa, brejo, ribeirão, riacho, braços de mar, sem pontes ou passarelas; trilhas em matas, serras, morros, ou locais desertos; divisória física fixa (muro ou cerca); linha eletrificada; e vazadouro (lixão).

Vittorio Ferla