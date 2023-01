Porto Ferreira e Pirassununga proíbem evento ‘descida de boia’ devido à cheia do Rio Mogi Guaçu

Medidas foram tomadas com o objetivo de evitar acidentes. Nos últimos 30 dias, nível do rio tem se elevado e chegou em torno dos 4 metros. Porto Ferreira e Pirassununga proíbem evento ‘descida de boia’ pelo Rio Mogi-Guaçu

As prefeituras de Porto Ferreira (SP) e Pirassununga (SP) vão proibir o evento conhecido como “descida de boia”, que geralmente ocorre no último sábado de janeiro. O motivo é a cheia do Rio Mogi Guaçu causada pelas chuvas nas últimas semanas.

A descida de boia ocorre desde 1994, e as prefeituras de ambas as cidades prestam apenas apoio, não sendo responsáveis pela organização. Em 2021 e 2022, o evento não ocorreu devido à pandemia de Covid-19.

Este ano, as prefeituras vão fechar suas áreas públicas às margens do rio. Em Porto Ferreira, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana vai impedir a entrada de veículos na Área de Lazer João Ferreira, junto à antiga ponte metálica, porém será permita a frequência de pessoas no local.

Já em Pirassununga, a área controlada fica no distrito de Cachoeira de Emas, na região conhecida como “prainha”, que costumava ser o ponto de partida do evento.

As Secretarias de Segurança de ambos os municípios farão a fiscalização nesses locais durante o próximo sábado (28).

Segurança

As medidas foram tomadas em comum acordo entre as prefeituras com o objetivo de evitar acidentes, uma vez que o Rio Mogi vem apresentando nos últimos 30 dias um nível elevado, em torno dos 4 metros.

Segundo as autoridades, neste patamar a correnteza é muito forte e ainda há riscos de os participantes serem atingidos por objetos como troncos e galhos de árvores, entre outros.

A Defesa Civil informou nesta quinta-feira (26) que o nível do rio está em 3,08 metros, dentro do normal. Mas como tem previsão de chuva para o fim de semana, e o nível do rio pode subir rapidamente, foi necessária a suspensão do evento.

Perigo para nadar e navegar

Rio Mogi Guaçu no distrito de Cachoeira de Emas em Pirassununga (SP)

O analista ambiental Antônio Fernando Bruni Lucas disse que, com a cheia do rio, precisa ter muito cuidado porque a região tem muitas pedras escuras (veja no vídeo abaixo). “Se alguém se aventurar a navegar ou a nadar nessa região, é muito perigoso, tem que ter muita experiência”, disse.

O ambientalista ressaltou, porém, que o volume maior de água proporciona diversos benefícios para a vida aquática.

“Quando você aumenta o volume de água, você dilui também esse esgoto. Então fica uma forma de ‘fazer a limpeza’. E outra é justamente a possibilidades de os peixes estarem migrando para fazer a reprodução”, explicou.

Vazão do Rio Mogi, em Pirassununga, está três vezes maior que em 2020

