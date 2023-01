Porto Ferreira oferece 28 vagas em cursos de qualificação gratuitos; veja como fazer inscrição

Aulas oferecidas são de excel em nível básico e comunicação empresarial. Porto Ferreira oferece 28 vagas em cursos de qualificação gratuitos

Senac/Divulgação

A Prefeitura de Porto Ferreira (SP) está com inscrições abertas para 28 vagas em dois cursos gratuitos de qualificação profissional. As aulas oferecidas são de excel em nível básico e comunicação empresarial (veja como se inscrever abaixo).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O curso de comunicação tem 16 vagas disponíveis; as inscrições começaram na segunda-feira (23). Já a oficina de conhecimentos básicos de excel tem 12 vagas. Os candidatos podem se inscrever a partir desta terça-feira (24).

A carga horária dos cursos ofertados é de 40 horas semanais. O início das aulas está previsto para o dia 28 de fevereiro.

Como e quando fazer a inscrição

Centro Municipal de Formação Profissional Irpo Perondi em Porto Ferreira

Reprodução/Google Street View

Os interessados devem se inscrever presencialmente no Centro Municipal de Formação Profissional Irpo Perondi, na Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz, nº 910, no Centro.

O atendimento ocorre das 8h às 16h. Como as vagas são limitadas, o preenchimento das turmas será feito por ordem de chegada.

Requisitos

Para participar dos cursos de qualificação, os interessados devem ter 14 anos ou mais e ter, pelo menos, Ensino Fundamental completo.

No momento da inscrição, os seguintes documentos devem ser apresentados:

RG;

CPF;

Comprovante de endereço;

Comprovante de escolaridade.

Dias e horários de aulas

O curso de excel básico será ministrado às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 21h30. As aulas de comunicação empresarial vão ocorrer nos mesmos dias, das 14h às 17h.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Rienzo