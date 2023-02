porto-nacional-adia-retorno-das-aulas-para-mais-de-7-mil-alunos-da-rede-municipal;-veja-as-datas

As aulas para estudantes da zona urbana e rural começarão nos dias 8 e 13, respectivamente. Decisão de adiar foi tomada porque algumas licitações estão sendo finalizadas para suprir a demanda do transporte escolar, uniforme e alimentação dos alunos. Início das aulas na rede municipal de Porto Nacional é adiado

Divulgação/Prefeitura de Porto Nacional

O início do ano letivo 2023 Porto Nacional foi adiado. Segundo a prefeitura, as aulas começarão na próxima quarta-feira (8) para os alunos que estudam nas escolas da zona urbana, e no dia 13, para os que frequentam as escolas da zona rural.

Atualmente, o município conta com 7.125 alunos matriculados e distribuídos em 30 unidades escolares.

Conforme informações da Secretaria Municipal da Educação, mais de 90% das escolas são climatizadas. Mas, algumas salas ainda serão equipadas para o melhor conforto dos alunos.

A decisão de adiar o início das aulas foi tomada porque a licitação para contratar a empresa responsável pelo transporte escolar ainda está em andamento.

“As empresas vencedoras dessa licitação foram desclassificadas no momento da vistoria dos ônibus, com isso foi necessário solicitar o segundo colocado e reiniciar todo o processo de tramitação documental e também da vistoria. Sem o transporte estaríamos prejudicando muitos dos nossos alunos, tanto da zona rural quanto da zona urbana que utilizam o transporte público”, explicou a secretária da educação, Domingas da Conceição Ferreira de Oliveira.

O município também está regularizando a documentação da empresa que fornecerá os alimentos para os estudantes. Além disso, a licitação para o fornecimento de uniformes também está em andamento. O pregão deve ser realizado nesta segunda-feira (6).

Uma novidade em Porto Nacional é o início das aulas na Escola Cívico Militar dos Bombeiros, que foi inaugurada no final de 2022. A escola tem metodologia específica. Segundo a prefeitura, foi feito treinamento com os profissionais que escolheram trabalhar na unidade.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200