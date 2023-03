Porto Seco terá serviços de saúde e transporte para o Carnaval de Porto Alegre

Atendimento de saúde e novas linhas de ônibus estarão disponíveis para quem for aos desfiles nesta sexta-feira (3) e sábado (4). Porto Seco sendo estruturado para o Carnaval de 2023

A Prefeitura de Porto Alegre vai disponibilizar serviços no Carnaval do Porto Seco, que acontece nesta sexta-feira (3) e sábado (4). Além disso, linhas especiais de ônibus serão criadas para que o público possa se deslocar até o local, que fica na Zona Norte da Capital. Veja o detalhamento abaixo.

Os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre serão transmitidos no YouTube da prefeitura, a partir das 20h desta sexta.

Veja os serviços abaixo

Saúde

Uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estará instalada no Porto Seco durante os dois dias, com horário das 17h às 8h, para prestar primeiros socorros e também transferir pacientes em casos de necessidade.

O atendimento contará ainda com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Tenda da Saúde prestará informações sobre alimentação saudável, estímulo ao consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Prevenção e cuidados com tuberculose, sífilis, HIV e dengue, conscientização sobre violência contra a mulher e todas as formas de discriminação.

Assistência social

As equipes de abordagens sociais das regiões Norte, Noroeste, Eixo Baltazar e Nordeste, desenvolvidas pela Associação Comunitária Participativa (Acompar) e Obra Social Imaculado Coração de Maria – rede parceira da Fundação de Assistência Social e cidadania (Fasc) – realizam ações sistemáticas no território e entorno do Complexo Cultural do Porto Seco durante os preparativos para o Carnaval. As equipes estarão de plantão e efetuarão ações pontuais de conscientização sobre trabalho infantil e exploração de crianças e adolescentes nos dias 3 e 4 de março.

Segurança

Uma equipe de 50 agentes da Guarda Municipal estará durante todo o Carnaval realizando patrulhamento no Porto Seco. Câmeras farão o monitoramento nos arredores, nas avenidas Plínio Kroeff, Bernardino Silveira Amorim e Santíssima Trindade.

Limpeza

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realizará serviço de varrição e limpeza geral do Porto Seco nas duas noites, nas dependências do complexo cultural, nas áreas usadas pelo público e na pista dos desfiles.

Fiscalização

A Diretoria de Fiscalização vai atuar junto às secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Saúde (SMS), Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e Procon para coibir a atuação de ambulantes irregulares, destinação incorreta de resíduos e falta de visibilidade de preços ao consumidor.

Trânsito

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) intensificará o monitoramento ao trânsito na região do Complexo Cultural Porto Seco. Atuarão 100 agentes durante o evento. Serão feitos ajustes nos tempos dos semáforos da região para minimizar os impactos na circulação. Bloqueios e desvios poderão ser realizados caso necessário para agilizar a fluidez do local. Haverá um ponto de táxi na rua 1937, a principal do Complexo do Porto Seco.

Ônibus

A prefeitura montou um esquema especial de transporte coletivo para as duas noites e madrugadas de desfiles. Além de reforçar os horários na noite e madrugada, quatro linhas especiais serão oferecidas a partir das 19h desta sexta. A tarifa terá o valor normal de R$ 4,80. A operação será ampliada à noite para ida ao Porto Seco e na madrugada, após os desfiles. As linhas vão atender às Zonas Sul, Norte, Praia de Belas, Terminal Azenha, centro e bairro Mário Quintana.

E10/E10.1 – Restinga Carnaval (via Lomba) – Quatro veículos sairão do terminal Nilo Wulff, na Restinga, via Lomba do Pinheiro, em direção ao Porto Seco, com saídas às 20h, 20h50, 21h40 e 22h30, na sexta-feira e no sábado. Na madrugada de sábado, após a primeira noite dos desfiles, os carros ficam à disposição conforme a demanda no local, com saídas previstas para as 4h40, 5h30, 6h20 e às 7h10. No domingo, o retorno previsto será às 4h, 5h30, 5h40 e 7h10.

E33 – Carnaval via Assis Brasil – Na sexta-feira, a linha especial tem deslocamento às 19h a partir do Terminal do Centro Popular de Compras (CPC) para o Porto Seco. No sábado, a saída para o evento será às 18h, com mais três carros a partir das 4h para o encerramento da primeira noite do carnaval. No domingo, haverá novamente três carros a partir das 4h para o encerramento do evento.

T6.1 – Transversal 6 Carnaval – A partir das 19h, os ônibus que partem do terminal Princesa Isabel, no bairro Azenha, fazem atendimento para o início do evento pela avenida Dante Angelo Pilla até o Complexo Cultural do Porto Seco. Depois, seguem até o Terminal Rubem Berta, na avenida Adelino Ferreira Jardim. Na saída do evento, ônibus articulados estarão disponíveis de acordo com a demanda em direção ao Centro.

633 – Costa e Silva – Ampliação do horário noturno com viagens na sexta-feira à noite das 23h15, bairro-Centro, às 5h45 de sábado, Centro-bairro. Na segunda noite, as viagens serão ampliadas das 20h15, bairro-Centro, às 5h45 de domingo, Centro-bairro.

B02 – Leopoldina Aeroporto – Tabela normal com acréscimo de viagens no final da operação para atendimento aos usuários da estação Aeroporto do Trensurb. Na sexta-feira, viagens extras às 22h30 e 23h30. No sábado, as viagens extras são às 5h e, depois, às 21h30, 22h30 e 23h30. Na madrugada de domingo, para o encerramento do evento, viagem às 5h30.

T4 – Transversal 4 – Ampliação da linha, que faz a conexão entre o BarraShoppingSul e o terminal Triângulo, via avenida Baltazar de Oliveira Garcia, avenida Dante Ângelo Pilla e avenida Plínio Kroeff até o Complexo do Porto Seco, no horário noturno e, para o retorno, ao final do evento.

Ordem dos desfiles das escolas

3 de março

20h – Acadêmicos da Orgia

20h50 – Mocidade da Lomba do Pinheiro

21h40 – Praiana

22h30 – Império da Zona Norte

23h20 – Copacabana

00h10 – Bambas da Orgia

01h20 – Fidalgos & Aristocratas

02h30 – Acadêmicos de Gravataí

03h40 – Imperatriz Dona Leopoldina

04h50 – Unidos da Vila Isabel

4 de março

19h20 – Os Comanches

20h – Protegidos de Princesa Isabel

20h50 – Filhos de Maria

21h40 – Samba Puro

22h30 – União da Tinga

23h20 – Unidos da Vila Mapa

00h10 – Império do Sol

01h20 – Imperadores do Samba

02h30 – União da Vila do IAPI

03h40 – Estado Maior da Restinga

04h50 – Realeza

