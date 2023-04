Porto Velho lança edital de licitação para serviços de coleta de lixo com duração de 20 anos

Projeto inclui coleta seletiva, políticas de educação ambiental e aproveitamento de material reciclável. Município não possui um aterro sanitário para a destinação correta dos resíduos sólidos domiciliares. Garis fazem coleta de lixo em Porto Velho

A prefeitura de Porto Velho divulgou edital de licitação para definir uma empresa, através de Parceria Público-Privada (PPP), que vai assumir a concessão da coleta, transporte, reciclagem e disposição final de resíduos sólidos no município.

O edital foi lançado após o Tribunal de Contas do Estado (TCE) pedir esclarecimentos a respeito do valor investido. A previsão é que a licitação ocorra no dia 22 de maio e compreende a um período de 20 anos, equivalente ao prazo de duração estimado do aterro sanitário.

O investimento da concessão é estimado em cerca de R$ 2 bilhões e o projeto inclui coleta seletiva, políticas de educação ambiental, aproveitamento de material reciclável e abrange a sede do município e os distritos.

A licitação tem como critério de julgamento a melhor técnica e o menor valor da contraprestação pública.

Ranking negativo

Com mais de 100 anos, Porto Velho ainda não possui um aterro sanitário para a destinação correta dos resíduos sólidos domiciliares. Atualmente, a cidade tem mais de 500 mil habitantes e é apontada há 10 anos consecutivos como uma das piores cidades do Brasil em saneamento básico.

Segundo o Trata Brasil, Porto Velho tem:

o menor percentual de atendimento urbano de água: 28,57%;

conta com 0% do esgoto tratado.

e obteve 84,01% de perdas na distribuição de água no último ano.

