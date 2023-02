Portões da Saba são abertos para receber público do Planeta Atlântida

Primeira planetária a chegar foi Juliana Borges, de 22 anos. A estudante de São Leopoldo participa do festival pela primeira vez. Ela conta que foi para fila por volta de 8h para garantir um lugar perto dos ídolos. Planeta Atlântida 2023: primeiros planetários chegam para a abertura dos portões

Leo Bartz/RBS TV

O Planeta Atlântida está de volta! Depois de dois anos sem o festival, o reencontro dos planetários com o evento, realizado na Sede Campestre da Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), em Xangri-lá, no Litoral Norte do RS, ocorreu pontualmente às 16h desta sexta-feira (3) com a abertura dos portões.

Planeta Atlântida: saiba o que pode e o que não pode levar

Confira dicas para aguentar a maratona de shows

G1 transmite ao vivo os shows do Planeta Atlântida

A primeira planetária a chegar foi Juliana Borges, de 22 anos. A estudante mora em São Leopoldo e está vindo ao Planeta Atlântida pela primeira vez. Ela conta que chegou por volta de 8h para garantir um lugar perto dos ídolos. Os shows mais esperados por Juliana hoje são os de Glória Groove, Matheus e Kauan e Luísa Sonza.

”Estou muito ansiosa, é um sonho estar aqui. Assim que as vendas abriram eu já comprei, estava em aula ainda, pedi um minutinho pra conseguir garantir o lugar”, disse Juliana.

Planeta Atlântida 2023: público já se posiciona em frente ao palco Atlântida para os primeiros shows

Leo Bartz/RBS TV

Ela conheceu na fila o casal Breno Porche, de 23 anos, Clarissa Paz, de 18. Eles são de São Francisco de Assis.

O Breno pediu a Clarissa em casamento na quinta-feira (2), na beira da praia, em meio às comemorações do feriado de Iemanjá. A dupla vai oficializar a união na próxima segunda-feira (6), quando retornarem para a cidade que moram.

”O show que mais queremos ver é o da Glória, a expectativa é para todos, queremos curtir muito os shows”, afirmou Breno.

VÍDEO: portões são abertos no Planeta Atlântida

Horários

No primeiro dia de festival, o Palco Planeta dá início às 18h30 com Lagum. Depois, Gloria Groove (20h), os mineiros do Jota Quest (21h30), além de Matheus e Kauan (23h), Luísa Sonza (00h30), Dilsinho (2h) e Dubdogz (3h30).

No Palco Atlântida, Vera Loca dá a largada às 17h50, Priscilla Alcantara segue às 19h e, na sequência, Jovem Dionisio (20h30), Vitor Kley (22h), Melim (23h30), Poze do Rodo convida Chefin (1h) e Mochakk (2h30).

Já no segundo dia de Planeta Atlântida, o Palco Planeta inicia com Armandinho, às 18h30. Jão (20h), Ludmilla (21h30), Luan Santana (23h), Ivete Sangalo (0h30), Matuê feat 30praum (2h) e Vintage Culture (3h30) completam o line-up.

Já no Palco Atlântida, se apresentam Zaka (17h50), Comunidade Nin-Jitsu (19h), Gilsons (20h30), Reação em Cadeia (22h), Charlie Brown Jr 30 anos (23h30), Teto & WIU (1h) e Ariel B (2h30).

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

pappa2200