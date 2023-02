Posse de deputados estaduais será nessa quarta-feira (1º); confira detalhes da solenidade

Cerimônia está marcada para as 9h, no plenário da Assembleia Legislativa, em Palmas. Assembleia Legislativa do Tocantins

Koró Rocha/AL-TO

Está marcada para a manhã desta quarta-feira (1º) a posse dos 24 deputados estaduais para a 10ª Legislatura. Os nomes foram escolhidos pela população tocantinense nas eleições de 2022. A solenidade será no plenário da Assembleia Legislativa, em Palmas.

Conforme manda o protocolo da cerimônia, os trabalhos serão conduzidos por nomes a serem definidos, que podem ser o último presidente ou um membro da Mesa Diretora anterior (se reeleito). Na falta desses representantes, será o deputado mais velho ou com maior número de legislaturas.

Também serão convidados dois deputados, de partidos diferentes, para ocuparem a 1ª e a 2ª Secretarias. O 1º secretário deverá proclamar os nomes dos deputados eleitos e diplomados.

Os parlamentares eleitos e reeleitos prestarão o compromisso de posse e depois da assinatura do termo por todos os parlamentares, eles serão declarados empossados como deputados estaduais.

Poucas novidades

Dos 24 nomes que vão representar o Poder Legislativo nos próximos quatro anos, 15 conseguiram a reeleição em 2022. Ou seja, nove parlamentares vão ser novidade para este mandato. (Veja a lista completa no fim da matéria)

Além da pouca renovação, também reduziu o número de mulheres eleitas em 2022. Apenas três tomar posse nesta quarta-feira: Professora Janad Valcari (PL), Vanda Monteiro (União) e Claudia Lelis (PV).

Com relação às siglas, opartido com mais representatividade será o Republicanos, com sete deputados. O PL elegeu quatro deputados, seguido pelo PSD com três e pelo União com dois parlamentares. Solidariedade, PC do B, Cidadania, PSDB, PSC, PV, PSB e PDT elegeram um candidato cada.

LEIA TAMBÉM:

Conheça os deputados estaduais eleitos e como fica a bancada na Assembleia Legislativa do TO

Tocantins não elege nenhuma mulher para a Câmara dos Deputados e reduz para 12,5% a presença de deputadas na AL

Emendas que alteram a eleição da mesa diretora da Assembleia são publicadas no Diário Oficial

Deputados aprovam PEC que autoriza votação de dois mandatos para presidência da AL de uma vez

Eleição da mesa Diretora

Após a posse, os deputados estaduais vão participar da eleição das novas Mesas Diretoras para os próximos dois biênios. O presidente convocará uma sessão extraordinária, que será realizada às 18h para escolha dos membros das mesas.

A eleição para dois biênios em um só dia foi aprovada em dezembro de 2022 pelos deputados e teve origem com a chamada PEC da Eternidade, que causou polêmica.

A proposta aprovada alterou a constituição da Assembleia e determinou que parlamentares possam eleger a presidência pelos próximos dois biênios. Os deputados também aprovaram, por unanimidade, uma proposta que proibiu a reeleição para a Mesa Diretora dentro de uma mesma legislatura.

Veja quem toma posse nesta quarta-feira (1°)

Leo Barbosa (Republicanos) – Reeleito

Professora Janad Valcari (PL)

Jair Farias (União) – Reeleito

Jorge Frederico (Republicanos) – Reeleito

Amélio Cayres (Republicanos) – Reeleito

Nilton Franco (Republicanos) – Reeleito

Cleiton Cardoso (Republicanos) – Reeleito

Vilmar (Solidariedade): 20.683 – Reeleito

Olyntho Neto (Republicanos): Reeleito

Fabion Gomes (PL): 19.159 – Reeleito

Vanda Monteiro (União) – Reeleito

Valdemar Junior (Republicanos) – Reeleito

Ivory de Lira (PC do B) Reeleito

Luciano Oliveira (PSD)

Eduardo do Dertins (Cidadania) – Reeleito

Eduardo Fortes (PSD)

Eduardo Mantoan (PSDB)

Marcus Marcelo (PL)

Professor Junior Geo (PSC) – Reeleito

Claudia Lelis (PV): 12.674 – Reeleito

Moisemar Marinho (PSB)

Wiston Gomes (PSD)

Gutierres Torquato (PDT)

Gipão (PL)

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Ufficio Stampa