‘Posso me dar flores’: cantora aposta em versão sertaneja de ‘Flowers’, de Miley Cyrus

Priscila Meireles, que reúne mais de 100 mil seguidores em suas redes sociais, apresentou hit no final de janeiro e fez até videoclipe para a canção. Cantora sertaneja aposta em versão brasileira de ‘Flowers’, de Miley Cyrus

“E se ‘Flowers’ da Miley Cyrus fosse um sertanejo?” Foi dessa forma que a cantora brasileira Priscila Meireles apresentou a sua versão em português do hit americano, no final janeiro, em suas redes sociais.

A artista reúne mais de 100 mil seguidores no Instagram, TikTok e YouTube.

Priscila fez até um videoclipe para a música, onde aparece cantando com uma taça de espumante na mão: “Eu posso me dar flores, escrever meu nome na areia. Falar comigo por horas. Ver coisas que cê não quis”.

O videoclipe foi lançado no dia 27 de janeiro e tem mais de 150 mil visualizações no YouTube até este domingo (5).

Priscila afirma que a inspiração foi “uma coisa de Deus”. Ela conta que estava descansando e teve uma inspiração. “A gente gravou em coisa de 10 minutos. Eu tentei manter toda a parte de arte da música para não perder o sentido.”

‘Posso me dar flores’: cantora sertaneja aposta em versão brasileira de ‘Flowers’, de Miley Cyrus

Reprodução/@priscilameirelesoficial

Repercussão nas redes

Nas redes sociais da cantora, seguidores elogiaram a canção:

“rapaz me arrepiei todinho no refrão, juro, espero que vire hit na sua versão tbm, torcendo demais, sucesso viu teve gente que aprovou a versão”

“😂😂😂😂 eu estou completamente viciada❤️🔥 Obrigado por essa versão maravilhosaaa❤️ agora vou tomar uma gelada 😂❤️”

“Não sei pq essa mulher não viraliza,pelo amor de Deus, é muito perfeito”

“oi a melhor cousa que eu descobri no instagram. Vc minha querida ja estou te seguindo te ouvindo no Spotify… enlouquecidooo”

Carreira

Priscila nasceu no interior do Piauí, na cidade de Parnaíba. Atualmente, mora em Itajaí, cidade de Santa Catarina.

Aos 6 anos, ela começou a cantar em igrejas. Os shows começaram aos 12 anos nas cidades da região em que morava. A carreira fora da cidade natal só foi começar aos 18 anos.

Compositora, seu primeiro lançamento foi a música “Melhor Ainda”.

Vito Califano