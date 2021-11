poste-italiane,-al-via-regalone-black-friday:-bonus-spesa-di-50-euro-direttamente-sulla-postapey.-come-averlo-ora

Regalone Poste Italiane: Arriva il Bonus spesa da 50 euro per chi ha Postepay o Bancoposta. Rimborso sulla carta. Come fare. Poste Italiane fa un regalo ai clienti: Buono spesa di 50 euro per chi ha Postepay o Bancoposta. Ecco in quali supermercati

ScontiPoste anche su spesa, farmacia e studio. Acquisti online per chi ha le carte Postepay o Bancoposta. Come fare

ScontiPoste è l’iniziativa di Poste Italiane che, soprattutto in questo periodo di emergenza da Covid consente di risparmiare sugli acquisti sia in negozio che online effettuati con carte BancoPosta abilitate e prepagate Postepay grazie allo sconto in cashback riaccreditato sulla carta utilizzata. Questi i principali sconti offerte da Poste Italiane in occasione del Black Friday:

Per la spesa: 5% su Tuodì, Picard, Fresco Mercato e Gelmarket; il 4% su Ventis, il 5% su Giordano Vini.

Per i prodotti di farmacia: 5% di sconto su ogni acquisto effettuato sui siti Pharmanow e Famideal.

Per lo studio: il 20% con British School e fino al 50% con Redooc per sottoscrivere corsi online di inglese, matematica, fisica e italiano.

Per lo svago: sconto in cashback del 2% su Chili Tv per acquistare contenuti televisivi e film senza necessità di abbonamento.

È l’iniziativa che permette di risparmiare sugli acquisti. Per usufruire di ScontiPoste si dovrà utilizzare una carta BancoPosta oppure una Carta prepagata Postepay di Poste italiane, per acquistare nei negozi convenzionati fisici oppure online. L’adesione al programma ScontiPoste è gratuita e automatica e gli sconti in cashback verranno accreditati sulla carta Postepay o BancoPosta utilizzata per il pagamento al raggiungimento dell’importo di 1€ oppure a inizio anno. L’elenco degli esercizi aderenti al programma di Sconti, di Poste italiane, in continuo aggiornamento, è consultabile dall’App Postepay e dall’App BancoPosta, disponibili gratuitamente per Ios e Android. Con ScontiPoste si potranno ottenere sconti esclusivi anche durante il periodo di saldi e fino al 50%.

Questi i principali sconti di Dicembre 2021 e Gennaio 2022:

Tra gli ScontiPoste di Poste Italiane segnaliamo dal sito scontiposte.it anche:

il 2% in cashback per gli acquisti superiori ai 50 euro effettuati nei supermercati Tuodì aderenti con carta prepagata Postepay o BancoPosta

il 2% in cashback su tutti gli acquisti online fatti su Bricobravo che con un catalogo di oltre 30.000 prodotti, è un punto di riferimento per gli appassionati del fai da te e dell’arredo, dove dare sfogo alla passione per la casa, la decorazione e il giardinaggio.

E’ importante ricordare che per effettuare acquisti online la carta di Poste italiane dovrà essere abilitata alle transazioni.

Rimborsi spesa fino a 150 euro e cashback di Stato senza iscrizione all’App Io per chi ha la Postepay. Come fare

Nuova campagna delle Poste Italiane per far fronte alla crisi economica che il Paese sta vivendo. Rimborsi e promozioni per chi acquista con la carta prepagata PostePay.

Postepay Cashback, Descrizione

Postepay Cashback ti permette di ricevere 1 euro in più ( oltre al rimborso statale) per ogni transazione con Codice Postepay uguale o superiore a 10 euro e per un massimo di 10 euro giornalieri. L’iniziativa è valida fino al 28 febbraio 2021. In più puoi ricevere anche il 10% del cashback di Stato, abilitando le tue carte al Piano Italia Cashless. Puoi farlo anche in App Postepay, senza dover per forza effettuare l’iscrizione all’app Io che al momento è in crash

Postepay Cashback, Come funziona

La promozione sarà valida nei negozi convenzionati che accettano il Codice Postepay per i pagamenti. Per il tuo acquisto inquadra il Codice QR presente negli Uffici Postali e nei negozi che accettano pagamenti con questo tipo di carta. Cerca nelle mappe in App Postepay le attività commerciali che accettano pagamenti con tale codice. Usa l’App Postepay e il bottone “Paga con Postepay” per la tua spesa da Esselunga e per i tuoi rifornimenti di carburante presso le Eni Station e tutte le stazioni di servizio che trovi nell’App dedicata , sezione mappe.vUffici Postali e negozi

Ricevi 1 euro di cashback con Codice Postepay negli Uffici Postali e negozi aderenti. Gli acquisti con Codice Postepay sono ancora più sicuri perché, soprattutto in questo momento, ti permettono di pagare a distanza senza l’utilizzo del contante. In più puoi ricevere 1 euro di cashback* per i tuoi pagamenti in Ufficio Postale e nei negozi aderenti che puoi trovare nelle mappe sul sito di Poste Italiane. Come pagare con Codice Postepay e ricevere il cashback:ù

se non lo hai già fatto scarica o aggiorna l’App Postepay; inquadra il Codice QR da App Postepay o direttamente dalla fotocamera del tuo smartphone e, se richiesto, inserisci l’importo da pagare; autorizza il pagamento direttamente in App Postepay***; ricevi 1 euro di cashback*. Per continuare ad avere news, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

