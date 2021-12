poste-italiane-e-banco-posta-,-arriva-il-bonus-befana.-dal-6-gennaio-100-euro-in-regalo-ai-clienti,-come-averlo

Poste Italiane ha avviato una serie di iniziative per far risparmiare gli utenti quando acquistano con l’utilizzo della Postepay e BancoPosta. E’ da un po’ che i cittadini italiani vengono invitati a utilizzare questi metodi di pagamento piuttosto che i contanti, anche per una questione di tracciabilità del denaro e di lotta all’evasione fiscale. La pandemia che ci ha colpiti così fortemente nel 2020 non ha fatto altro che velocizzare un procedimento che si era già innescato. Gli e-commerce sono entrati ormai in tutte le case, anche quelle in cui si opponeva ancora resistenza a questa nuova frontiera dello shopping.

Il mondo sta cambiando e sta diventando tecnologico, del resto l’animale uomo è sempre stato all’avanguardia e ha ancora tantissimo da scoprire. Pagare con Postepay o BancoPosta oggi diventa anche conveniente, perché ci sono una serie di ScontiPoste che sono stati promossi per incentivare i consumatori ad adottare questo tipo di pagamento. Sicuramente nel corso dei prossimi anni l’utilizzo dei contanti verrà indebolito sempre più. L’iniziativa che andiamo a spiegare è legata a delle catene locali, ma anche singoli punti vendita che hanno aderito. Ecco quali sono e come funzionano.

Gli sconti sono in cashback e vengono accreditati sulla carta utilizzata per l’acquisto entro cinque giorni lavorativi dalla contabilizzazione della transazione. Per chi ha voglia di partire per una bella vacanza, pagando con la Postepay c’è una possibilità di risparmio del 5% in cashback. ( per esempio per una vacanza di 2000 euro si avrà subito uno sconto di 100 euro). Bisognerà prenotare tramite il sito alpitour.it oppure mediante il contatto telefonico 011.19690244. Si può prenotare qualsiasi tipo di vacanza, senza limiti di destinazioni o di periodo temporale, l’unica regola è quella di pagare con il BancoPosta o la Postepay. L’offerta non è valida per acquistare traghetti e prodotti a marchio SwanTour e PressTour.

Altri sconti li avrà chi desidera imparare l’inglese. Per questo tipo di attività è previsto il 20% di sconto in cashback. Le due carte hanno una convenzione con la British School, che tiene corsi online e con docente in aula virtuale. Possono essere acquistati in tutta Italia. Infine, avranno il 5% di sconto in cashback le persone che noleggeranno uno scooter Zig Zag Sharing con Postepay o BancoPosta. Il servizio sarà disponibile solo a Torino, Roma e Milano e darà la possibilità di fittare uno scooter elettrico o a benzina per tutto il tempo che si vuole.

Ma gli sconti non sono finiti qua. Con Poste Italiane si potrà avere un bonus anche per la spesa: in particolare il 5% su Tuodì, Picard, Fresco Mercato e Gelmarket; il 4% su Ventis, il 5% su Giordano Vini. Per i prodotti di farmacia si potrà ricevere il 5% di sconto su ogni acquisto effettuato sui siti Pharmanow e Famideal.

Per ottenere lo sconto, bisogna registrarsi sul sito ufficiale dell’azienda di noleggio oppure scaricare l’app Zig Zag Sharing. L’ultimo sconto previsto con l’utilizzo nel pagamento di Postepay e BancoPosta è del 2%in cashback e riguarda i Fratelli Carli, che producono dal 1011 oli e specialità mediterranee. L’azienda promuove le bontà della penisola italiana e le è stato riconosciuto anche il titolo di Benefit Corporation. Esporta i prodotti in tutto il mondo e, pagandoli con queste due carte, potrete avere una particolare riduzione del prezzo. Lo shopping può avere inizio.

