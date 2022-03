poste-italiane-regala-1500-buoni-benzina-da-50-euro:-la-bellissima-sorpresa-per-i-suoi-clienti.-ecco-come-averlo-subito

Fino al 31 marzo 2022, i titolari di una qualsiasi polizza auto in scadenza che richiederanno un preventivo per l’offerta Rc Poste Guidare Sicuri potranno vincere ottimi premi. Parliamo di 1500 buoni benzina (carburante digitale Eni) ognuno del valore di 50 euro.

Come vincere buoni benzina con Poste Italiane

Per provare a vincere uno dei 1500 buoni benzina messi in palio da Poste si dovrà chiedere un preventivo per l’offerta Rc Poste Guidare Sicuri. Quest’ultima è la nuova offerta Rc Auto di Poste grazie alla quale chiunque potrà guidare la vettura purché abbia la patente. Essa offrirà anche la copertura per i danni non voluti dai passeggeri ad altre persone non trasportate ed offrirà anche delle soluzioni di tutela. Questo per incidenti prodotti con revisione o patente scaduta da non più di centoventi giorni.

Si potranno anche scegliere della garanzie opzionali come la protezione imprevisti o quella per danni da veicoli non assicurati. Inoltre l’assistenza stradale per ricevere subito aiuto in caso di necessità, la tutela legale per eventuali sinistri e il dispositivo satellitare con servizi come la scatola nera. In più il recupero di quest’ultimo dispositivo, gli infortuni del conducente, la polizza cristalli o quella furto/incendio o ancora quella per eventi naturali.

E ancora tra le opzioni si potrà anche aggiungere la polizza per atti vandalici e sociopolitici, quella kasko collisione o la kasko completa. Poste Italiane comunica inoltre che tutti i clienti BancoPosta che sottoscriveranno la polizza Poste Guidare Sicuri avranno 1 mese gratis di copertura e non solo. Riceveranno il 10% di sconto sulla polizza i clienti correntisti, il 7,5% di sconto i clienti che hanno un libretto e il 5% i clienti Bp.

Ecco come vincere buoni benzina

Tornando al concorso, per vincere i buoni benzina si dovrà richiedere un preventivo, in qualità di contraente, dell’offerta Rc auto Poste Guidare Sicuri. Questo presso tutti gli uffici postali adibiti a tale prodotto. Si dovranno indicare i dati del contraente, quelli del proprietario, la targa della vettura, l’e-mail e il numero di telefono. La consegna del premio ovvero dei buoni benzina, avverrà poi entro 6 mesi dalla fine del concorso via e-mail (all’indirizzo inserito per il preventivo). Per tutte le informazioni inerenti al concorso, comunque, si potrà consultare la seguente pagina: https://posteinsurancebroker.poste.it/RCauto/posteguidare-sicuri.html?wt . In alternativa si potrà contattare il Call Center dedicato al numero verde 800 185 490.

Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Poste Italiane regala 1500 buoni benzina da 50 euro: La bellissima sorpresa per i suoi clienti. Ecco come averlo subito proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.