poste-italiane-super-regalo-ai-clienti:-buoni-amazon-da-100-euro-e-concorso-per-un’auto-fiat-500.-basta-inviare-un-messaggio,-ecco-come-averlo

Poste Italiane festeggia l’arrivo del 2021 regalando una macchina, in particolare una Fiat 500 Hybrid, del valore di 22mila euro. Il concorso si chiama La targa della fortuna, anche perché partecipare è molto semplice, basta infatti inserire semplicemente il numero di targa della vostra automobile attuale in un modulo, insieme a poche altre informazioni. Ma vediamo tutto nel dettaglio. Per partecipare all’estrazione bisogna compilare il modulo entro il 15 febbraio. I premi saranno invece aggiudicato il 15 giugno del 2021. Solo uno sarà il vincitore del mezzo di trasporto mentre altri potranno vincere altri premi come buoni Amazon da 100 euro.

Per fare richiesta della Fiat 500 Hybrid bisogna inserire nel modulo la targa della macchina di proprietà, la data di nascita del proprietario, la provincia di residenza del proprietario, il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail. L’alternativa meno tecnologica è quella di andare a rilasciare il proprio numero di targa in uno degli uffici postali abilitati. Lo scopo di Poste Italiane è quello di incentivare la raccolta delle targhe di auto per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi del Gruppo Poste Italiane. Ma in che modalità si svolgerà l’estrazione? ( continua dopo la foto)

Tutti i nomi delle persone maggiorenni risedenti in territorio italiano che hanno rilasciato il proprio numero di targa a Poste Italiane saranno apposti in un elenco visibile a tutti. Il 15 giugno del 2021 si procederà con l’estrazione di uno solo dei candidati, che sarà il vincitore della Fiat 500 Hybrid. Una volta scoperto il destinatario del veicolo, la compagnia si occuperà di effettuare tutti gli accertamenti necessari presso le autorità e gli organi di vigilanza per verificare che la targa inserita del veicolo sia proprio di proprietà di chi ha partecipato al concorso.

All’estrazione dovranno partecipare solo i proprietari di veicoli ad uso privato. Saranno quindi escluse dal concorso indetto da Poste Italiane le targhe relative ai taxi, ai motocicli e ciclomotori, agli autocarri e motocarri. Oltre al nome del vincitore, nella stessa giornata del 15 giugno saranno estratti altri 100 nomi di riserva, nel caso in cui il primo estratto non abbia i requisiti per ricevere il premio tanto ambito. Una volta effettuati i controllo, al proprietario della targa fortunata verrà inviata una e-mail per avvisarlo della contenente un modulo.

Il primo estratto, ricevuta la e-mail da Poste Italiane, dovrà compilare questo nuovo modulo, firmarlo e rinviarlo alla compagnia per confermare e accettare la Fiat 500 Hybrid. Il termine per rispondere è di 10 giorni dalla comunicazione della vittoria all’indirizzo che verrà indicato nella comunicazione, dopodiché si passerà al secondo nome pescato. L’estrazione verrà effettuata mediante un software che non potrà essere manomesso o modificato. Non ci resta che invitarvi a mandare subito il vostro numero di targa e augurare buona fortuna a quella che si aggiudicherà la bella macchina.