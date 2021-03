poste-italiane-vuole-investire-nel-mercato-della-banda-larga-e-dell’energia

L’azienda prepara un’offerta per la banda larga e dal 2022 una in campo energetico. Investimenti anche nel cloud e nell’ecommerce

Matteo Del Fante, AD di Poste Italiane

Un piano strategico di quattro anni per crescere “grazie al contributo di tutti i segmenti di business”: approvato dal cda, 2024 Sustain & Innovate fissa i nuovi obiettivi del gruppo Poste italiane. A cominciare dall’impegno nella distribuzione, sollecitato dall’ecommerce: nel 2025 i pacchi (1,8 miliardi di euro) peseranno sui ricavi più della corrispondenza, per oltre la metà di questa unità aziendale (3,9 miliardi di euro in totale). Nel periodo in questione, inoltre, la piattaforma di gruppo si arricchirà in ambito telecomunicazioni, con l’offerta di connessione internet a banda larga fttp e con un nuovo approccio energy-fintech. “Entrando nel 2022 nel mercato dell’energia, con un’offerta equa, competitiva e di semplice comprensione”, annuncia l’amministratore delegato Matteo Del Fante.

Sono alcuni aspetti del piano, che prevede ricavi di gruppo in crescita a 12,7 miliardi di euro nel 2024 (tasso annuo aggregato 3%, dal 2019) e utile netto a 1,6 miliardi di euro nel 2024 (Cagr +6%). Il punto di partenza è il programma Deliver22, che attraverso il sistema joint delivery model ha già permesso di consegnare 210 milioni di pacchi nel 2020, più del doppio del 2016. La quota di mercato dedicata alle consegne aziende-pubblico dovrebbe salire dal 35% al 38%, mentre quella per le spedizioni tra consumatori balzerà dal 41% al 57%.

“Entro fine anno o metà anno prossimo, terminerà la fase uno per rimodernare i centri di smistamento, poi passeremo agli 800 centri di distribuzione”, ha aggiunto Del Fante all’Ansa. Poste Italiane punta a zero emissioni nette entro il 2030 e il rinnovo della flotta dei portalettere consentirà di ridurre le emissioni del 40%, grazie a nuovi veicoli ibridi ed elettrici che serviranno due città italiane entro il 2021.

Più in generale, gli investimenti totali nel periodo 2021-2024 saranno 3,1 miliardi di euro e il 61% riguarderà l’information technology, anche per migrare verso il più grande cloud proprietario d’Italia. “La nostra strategia di creare un’architettura basata su cloud” ha portato Poste “ad essere il più grande utilizzatore di servizi cloud in Italia”, ricorda Del Fante. In ambito digitale, le carte di pagamento emesse saranno in totale 29,6 milioni nel 2024, con transazioni in aumento del 14% aggregato nel periodo 2019-24 (e per il solo e-commerce del 29% Cagr). I portafogli elettronici diventeranno 10,7 milioni (nel 2020 erano 7,4 milioni). Ai ricavi attesi del segmento (1,6 miliardi) ci sarà poi anche il contributo del settore energia, in un approccio fintech.

Così, se metà delle oltre 11 milioni di contatti giornalieri con i clienti saranno generati dai canali digitali e reti terze), un modello data-driven sarà adottato anche per la profilazione dei clienti da parte della piattaforma nei servizi finanziari, puntando a ricavi lordi per 5,9 miliardi di euro e 2,7 miliardi nel ramo assicurativo. La politica dei dividendi, basata su una consistente generazione di cassa e legata alle performance di gruppo, prevede un dividendo per azione iniziale di 0,55 euro per il 2021 (+14% rispetto al 2020) in crescita del 6% annuo fino al 2024.