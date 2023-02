Posto de saúde funcionará neste sábado para multivacinação em Presidente Venceslau

Salas de vacinação funcionarão das 8h às 12h para aplicação de doses para prevenir diversas doenças. Posto de saúde Doutor Tácito Leite de Carvalho e Silva abrirá das 8h às 12h para aplicação de diversas doses

Prefeitura de Presidente Venceslau

As salas de vacinação do posto de saúde Doutor Tácito Leite de Carvalho e Silva vão estar abertas na manhã deste sábado (4), das 8h às 12h, para aplicação de vacinas diversas, em Presidente Venceslau (SP).

Além do imunizante contra o coronavírus, estarão disponíveis todas as vacinas do calendário nacional e da campanha contra a meningite, voltada ao público acima de 15 anos.

Segundo informações da prefeitura, a medida tem como objetivo auxiliar pais e responsáveis que possuem dificuldades em levar crianças e adolescentes para a unidade de saúde durante o período de segunda a sexta-feira.

VEJA TAMBÉM:

Presidente Venceslau abre lista de espera para aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos

A Vigilância Epidemiológica de Presidente Venceslau abriu na última quarta-feira (1º) uma lista de espera para aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.

De acordo com a prefeitura, como a cidade ainda não recebeu os imunizantes para esse público-alvo, pais e responsáveis das crianças devem procurar a sala de vacinação para deixarem o nome na lista de espera, no Posto de Saúde Central.

Há, também, a possibilidade de manifestar interesse pela dose da vacina via WhatsApp, por meio do número (18) 99198-9366.

No entanto, para receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19, é necessário um intervalo de quatro meses desde a aplicação da última dose, segundo a auxiliar da Vigilância Epidemiológica, Letícia Alves.

O Posto de Saúde está localizado na Rua Comandante Antenor Pereira, número 10, no Centro de Presidente Venceslau.

Para mais informações sobre vacinação e assuntos relacionados à saúde, os telefones e celulares para contato são: (18) 3271-2555, (18) 3271-2089, (18) 3272-1586, (18) 99615-5662 e (18) 99825-9631.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Rienzo