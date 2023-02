Posto em Leme é interditado pela ANP por venda de gasolina e etanol adulterados

Dois funcionários do posto J & J prestaram depoimento na polícia, nesta terça-feira (7), e foram liberados. Donos não foram localizados. Posto de combustíveis é interditado por vender gasolina e etanol adulterados em Leme

Um posto de combustíveis foi interditado pela Agência Nacional do Petróleo, em Leme (SP), por vender gasolina e etanol adulterados, na tarde desta terça-feira (7). Dois funcionários prestaram depoimento na polícia e foram liberados.

Os donos do posto J & J foram identificados, mas ainda não foram localizados. O g1 não conseguiu contato no estabelecimento.

Segundo informações do agente da ANP Miguel Camacho, o posto, que fica na Avenida Visconde de Nova Granada, vendia gasolina comum e aditivada com cerca de 53% de etanol anidro combustível em volume, quando o permitido é no máximo 27%.

Já no etanol hidratado, tinha metanol em sua composição. A substância é tóxica e a adição ao combustível é proibida.

Denúncias sobre qualidade dos produtos devem ser feitas à ANP pelo telefone 0800 970 0267.

Vittorio Rienzo