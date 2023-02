Postos abrem neste sábado (11) em cidades da região de Ribeirão Preto para vacinar crianças contra Covid

Poder ser vacinadas crianças com idade de seis meses a 11 anos. Os imunizantes aplicados serão Pfizer Baby e Pfizer Pediátrica, conforme faixa etária. Vacinação em crianças contra a Covid

Marcelo Carmargo/Agência Brasil

As secretarias de Saúde em Ribeirão Preto (SP), Barretos (SP) e Guaíra (SP) realizam neste sábado (11) um Dia D de vacinação contra a Covid em crianças com idade de seis meses a 11 anos.

Os imunizantes utilizados serão o Pfizer Baby, indicado para crianças de seis meses a quatro anos, e a Pfizer Pediátrica, para crianças de cinco a 11 anos.

Para aumentar a porcentagem de eficácia dos imunizantes contra a doença, as secretarias orientam que os responsáveis vacinem com a terceira dose, ou primeira dose adicional, as crianças com idades de 5 a 11 anos que já completaram o esquema básico de vacinação. No caso de dose adicional, é importante apresentar o comprovante da dose anterior.

Em todas as cidades, é necessário levar o cartão de vacinação e documento de identificação da criança. Também é recomendado o uso de máscaras.

Não há necessidade de agendamento. Veja onde e como vacinar.

Ribeirão Preto (SP)

Dia: sábado (11);

Horário: das 8h às 17h;

Local: UBDS Castelo Branco, UBS Campos Elíseos, UBS Central, UBS Simioni, UBS Aeroporto, UBS Vila Albertina, UBS Ribeirão Verde, UBS Parque Ribeirão Preto, UBS Jardim Juliana, UBS Bonfim, USF Paulo Gomes e CSE Ipiranga.

Barretos (SP)

Dia: sábado (11);

Horário: das 8h às 12h;

Local: USF Christiano de Carvalho, USF São Francisco e UBS América.

Guaíra (SP)

Dia: sábado (11);

Horário: 8h às 10h30;

Local: Esquina da Rua Dez com Avenida Onze.

