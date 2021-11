Posturologia Spiegato dal Dr. Carlo Robuschi dagli anni 90 in poi

Dr. Carlo Robuschi : La posturologia è la neuroscienza della postura e dell’allineamento sviluppata in Europa negli ultimi 90 anni e più recentemente dal famoso chirurgo ortopedico francese, il dottor Bernard Bricot.

Ora capiamo che una buona postura e allineamento non è solo un ideale estetico, ma è fondamentale per il funzionamento più efficiente della nostra colonna vertebrale, articolazioni, dischi, legamenti, prestazioni muscolari, visione, equilibrio, coordinazione e funzione cerebrale. La posturologia, chiamata anche ricalibrazione posturale globale, offre un approccio terapeutico basato sulla scienza, olistico e non invasivo per correggere l’allineamento in modo permanente.

Il normale allineamento crea relazioni armoniose tra cervello e corpo e rimuove il dolore, prevenendo guasti e degenerazioni future. La posturologia affronta le CAUSE, non i sintomi del tuo problema e ripristina il movimento funzionale. Fornisce risultati immediati e sostenibili a lungo termine.

La posturologia ha applicazioni specifiche per l’atleta competitivo, a qualsiasi livello, in cui qualsiasi problema di cattivo allineamento si tradurrà in una riduzione delle prestazioni e in un aumento della probabilità di lesioni costose e che richiedono tempo.

Gli studi dimostrano che meno del 10% della popolazione corrisponde ai criteri per la normale postura ortostatica. Questi soggetti non soffrono quasi mai di dolori fisici.

Clicca qui per il nostro Questionario di Posturologia (file DOC).

Condizioni trattate:

Dolore al collo e alla schiena

Degenerazione del disco

Disallineamenti pelvici (soprattutto in presenza di cicatrici addominali e sostituzioni articolari)

mal di testa

Osteoartrite

Scoliosi

Disfunzione dell’ATM

Sintomi post trattamento del cancro

fibromialgia

Morbo di Parkinson

Cosa aspettarsi da una valutazione posturologia

Il tuo terapeuta prenderà un’anamnesi dettagliata facendo riferimento in particolare allo schema di lesioni passate, ai piedi, agli occhi, all’ATM e alle cicatrici. La colonna vertebrale, i piedi pelvici, gli occhi, i denti e le mascelle verranno misurati per inclinazioni, torsioni, malocclusioni e altri squilibri. Verranno effettuati test neurologici per valutare l’equilibrio e la propriocezione. Riceverai un resoconto completo e dettagliato di tutti i risultati. I plantari posturali (NON plantari) specifici per il tuo caso verranno posizionati sotto i tuoi piedi e un piccolo potente magnete applicato all’occhio più debole per correggere lo squilibrio muscolare che impedisce ai tuoi occhi di convergere correttamente. Verrà insegnata una breve serie di esercizi per gli occhi sul posto, dopodiché verrà ripetuta la valutazione posturale per vedere immediatamente i cambiamenti nell’allineamento pelvico, le inclinazioni delle spalle e la gamma di movimento del collo.

Il tuo impegno terapeutico sarà indossare le solette 6 giorni su 7, indossare il magnete correttivo ed eseguire esercizi specifici di ricalibrazione dell’occhio ogni notte per un periodo di 8-10 mesi. Mentre vedrai i risultati immediatamente, il tuo sistema nervoso ha bisogno di questo tempo per essere completamente e permanentemente riprogrammato.

Trattamento e tariffe

La valutazione e il trattamento durano 90 minuti.

Tariffa: $ 250 (nessuna tassa in quanto si tratta di un servizio di fisioterapia).

Una parte o tutto, può essere coperta dal tuo Piano di prestazioni estese)

Strumenti di posturologia: secondo necessità in base alla valutazione.

Studi pubblicati

1) 2007, Le afferenze cutanee forniscono e l’orientamento dei movimenti della caviglia umana

2) 2006, Il bilanciamento umano controllato manualmente utilizzando i sensi visivi, vestibolari e propriocettivi coinvolge un processo neurale comune a bassa frequenza

3) 2002, Cutaneous.Afferent.Plantar.sole.Posture -NeuroReport

4) 2002, Ruolo della convergenza oculare nel quoziente di Romberg

5) 2002, Ruolo dell’input visivo nel sistema di controllo posturale non lineare

6) 1999, Spostamenti specifici di tutto il corpo indotti da vibrazioni modulate in frequenza delle suole plantari umane

7) 1998, L’effetto del trattamento ortottica sul meccanismo di adattamento della convergenza

8) 1985, Effetti cinestesici e muscolari motori del muscolo extraoculare

Testimonianze

Casi di Posturologia

Siamo molto grati ai nostri clienti che hanno offerto volontariamente le loro recenti esperienze di trattamento con la Posturologia.

Alison P.

Trimetrics Istruttrice di Pilates

In 7 anni mi sono allenato e preso parte a più eventi ciclistici, una maratona e numerosi duathlon e triathlon. Come risultato dell’allenamento ho sperimentato varie lesioni muscolari acute e croniche, in particolare stiramenti al polpaccio e al tendine d’Achille, oltre a dolori alla parte bassa della schiena sinistra. Ho avuto bisogno di fisioterapia molto regolare (IMS, ultrasuoni, terapia manuale per superare l’allenamento e competere nell’evento.

Dopo le sessioni di allenamento stavo spesso nell’acqua di Deep Cove per 20 minuti (congelamento!), solo per ottenere il mio muscoli per rilassarsi.Spesso avvertivo rigidità alla schiena, al polpaccio e al tendine d’Achille quando mi alzavo dal letto la mattina o mi muovevo dopo essere stato seduto fermo per un periodo di tempo.Il mio stretching quotidiano e la pratica regolare di Pilates sono rimasti gli stessi.

Quattro mesi fa ho iniziato il mio trattamento di riallineamento Posturologico utilizzando strumenti di Posturologia e semplici esercizi oculari, prescritti da Siobhan, su misura per le mie asimmetrie posturali specifiche personali.

Con mia gioia e sollievo, ora sono stato in grado di continuare ad allenarmi e completare con successo due triathlon olimpici senza NESSUN infortunio. Il mio programma di allenamento rimane simile all’intensità dell’anno scorso, ma negli ultimi 4 mesi NON ho avuto lesioni al polpaccio o all’Achille, ho molto ridotto il dolore alla schiena. Inoltre, non ho notato alcuna rigidità post allenamento alla schiena, al polpaccio e al tendine d’Achille al mattino o dopo essermi seduta, che erano problemi regolari per me.

Ho mantenuto la mia pratica regolare di Pilates e lo stretching leggero e non ho avuto bisogno di nessun altro trattamento per continuare ad allenarmi senza infortuni. Anche se i miei tempi di gara potrebbero non essere ancora più veloci, il mio tempo di recupero è migliorato, non ho dolori e questo a sua volta mi permette di allenarmi più duramente per migliorare i miei tempi!

Studentessa universitaria Naatalya M

“Negli ultimi 3 anni ho sofferto di continui mal di testa quotidiani. 3 settimane fa, Siobhan mi ha fornito plantari speciali, esercizi per gli occhi e un magnete da indossare sulla tempia per alleviare la tensione dei muscoli oculari. Pochi giorni dopo, ho sentito sollievo dal mio mal di testa cronico, con conseguente minor affaticamento e nessun pisolino di 3 ore durante il pomeriggio. Ora faccio il doppio durante il giorno ora che non soffro di mal di testa”.

Grazie ancora Siobhan!

Robert G

Ingegnere in pensione. Racconto fornito dalla sua meravigliosa moglie Terri.

Bob ha avuto una cattiva postura fin dall’infanzia. Ha una neuropatia diabetica ai piedi e la sua visione ravvicinata è piuttosto scarsa. Negli ultimi 18 mesi ha avuto una frattura da compressione a L4/5, una cifoplastica a L5, una sostituzione totale dell’anca sul lato sinistro a causa di OA e non è mai stato una persona molto attiva come ingegnere geologo professionista prima che tutto questo accadesse! ! Nella fase di recupero post-operatorio (età 69) le sfide sono state la costruzione della resistenza, la gestione del dolore e la gestione dei muscoli contratti, in particolare i flessori dell’anca bilaterali e i quadricipiti. Avevamo provato la terapia dell’acqua, la fisioterapia, la camminata, l’IMS e un programma di ginnastica. Era difficile isolare se il problema fosse all’origine della colonna vertebrale o una rigidità residua dalla sostituzione dell’anca.

Con il trattamento di Posturologia, la postura di Bob è migliorata (non perfetta, ma sta cambiando), la sua resistenza migliora ad ogni camminata (ora può camminare per 2 km con alcuni sali e scendi inclusi), e il suo dolore al quadricipite è diminuito e continua per migliorare ad ogni passeggiata. La velocità della sua camminata ora è quasi cardio rispetto al ritmo lento e instabile che aveva prima di usare i suoi strumenti di Posturologia (solette, magnete per gli occhi, oli essenziali per la sua colonna vertebrale e le cicatrici dell’anca) e i suoi esercizi per gli occhi. Viene corretta anche la rotazione interna della gamba sinistra. Deve indossare le sue scarpe con le solette Posturology in casa per la maggior parte della giornata o il suo dolore e rigidità ritornano. Anche il suo equilibrio è molto migliore. Il più grande vantaggio è il ritorno della sua autostima e della mia capacità (di sua moglie) di allentare le restrizioni e il monitoraggio costante.

Un commento… abbiamo incluso gli oli essenziali per le cicatrici dell’anca sinistra e della colonna vertebrale, nella seconda settimana del suo trattamento. L’aggiunta del trattamento con olio ha fatto un’enorme differenza nel suo miglioramento.

Ad oggi siamo molto colpiti e contenti dei risultati del trattamento posturologico fornito da Siobhan. Entrambi stiamo godendo dei vantaggi, fisici ed emotivi, nella qualità della vita che non potremmo ottenere con altre forme di terapia fisica. Questi avevano il loro posto, ma non hanno prodotto la qualità dei risultati che ora vediamo nella sua m