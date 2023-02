Potiguar está entre desaparecidos de naufrágio na Baía de Guanabara

Fuzileiro naval Fábio Dantas Soares, de 46 anos, participava de passeio de barco com a esposa, Ana Nilda dos Santos, que foi resgatada. Ana Nilda dos Santos Soares e Fábio Dantas Soares

O potiguar Fábio Dantas Soares, de 46 anos, é um dos desaparecidos no naufrágio que aconteceu neste domingo (5) na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A esposa dele, Ana Nilda Santos Soares, de 43 anos, que também estava na embarcação e foi resgatada. Ela teve ferimentos e está no hospital.

Fábio Soares é suboficial fuzileiro naval da Marinha do Brasil e, segundo a filha, Letícia Marjorie, estava realizando um passeio com a esposa e um casal de amigos. Segundo ela, Fábio e Ana Nilda são de Caicó, no Seridó potiguar.

“Fiz uma chamada de vídeo com eles, às 16h08, e estavam todos bem. Me mostraram o barco. Só fiquei sabendo do que aconteceu por volta das 21h”, afirmou ao g1 a jovem de 23 anos, que mora em Brasília.

De acordo com ela, Fábio trabalhou por dois anos no Rio de Janeiro e estava aguardando um documento para formalizar a transferência de volta a Brasília, onde trabalhou nos anos anteriores.

O casal saiu do Rio Grande do Norte há cerca de 23 anos anos e fazia viagens periódicas para visitar familiares. A última tinha ocorrido há cerca de dois anos.

Buscas

As buscas pelos desaparecidos do naufrágio de uma traineira com 14 pessoas na Baía de Guanabara entraram pelo segundo dia nesta segunda-feira (6). Bombeiros trabalharam ininterruptamente à noite e de madrugada. Cinco pessoas morreram — três homens e duas mulheres.

Bombeiros do Rio de Janeiro retiram corpo de vítima de naufrágio na Baía de Guanabara

Até a última atualização desta reportagem, três pessoas eram procuradas. Entre os desaparecidos estavam um adolescente e uma criança. Seis tripulantes foram resgatados com vida e receberam alta no início da manhã.

No fim da madrugada, bombeiros encontraram um cachorro morto no interior da embarcação, perto de onde os corpos de três passageiros estavam.

Os cinco corpos resgatados foram levados para o Grupamento Marítimo (G-Mar) de Botafogo, na Zona Sul do Rio, por volta da 1h30.

Naufrágio

A embarcação fazia um passeio entre amigos no entorno da Ilha de Paquetá e voltava para o continente quando uma tempestade chegou, com fortes ventos. A traineira Caiçara acabou emborcando — quando vira de cabeça para baixo dentro da água.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h25 para o acidente. Os seis sobreviventes foram resgatados por um barco que passava pela região no momento.

Equipes do 19º GBM (Ilha do Governador) prestaram os primeiros socorros às vítimas e as transportaram para o píer da Transpetro, na Ilha do Governador.

O g1 apurou que os passageiros eram todos amigos e que havia pelo menos cinco pessoas da mesma família.

