Potiguar reencontra cachorro desaparecido há quatro meses durante bloco de carnaval em cidade vizinha

Folião de Boa Saúde reencontra cão perdido há 4 meses em carnaval na cidade vizinha

Um potiguar reencontrou o seu cachorro, que estava desaparecido há quatro meses, durante um bloco de carnaval no interior do Rio Grande do Norte.

Bruno Ferreira mora no município de Boa Saúde e contou à Inter TV Cabugi que saiu no bloco Gaviões até a cidade vizinha, Senador Elói de Souza, onde ele encontrou o cachorro “Kisuk”.

As cidades ficam no Agreste potiguar e são distantes cerca de 22 km uma da outra.

“Nós nem íamos para lá, mas decidimos ir”, contou. De acordo com Bruno, ao visualizar o cachorro, ele gritou. Kisuk o reconheceu e voltou para ele.

O reencontrou foi registrado pelos amigos de Bruno, que filmaram a emoção dele ao reencontrar o animal. “Eu estava com muita saudade dele”, disse o rapaz, no vídeo.

Bruno e ‘Kisuk’, encontrado durante bloco de carnaval

Reprodução

pappa2200