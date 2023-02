Poupatempo disponibiliza 132 vagas para a região de Presidente Prudente em novo mutirão de renovação da CNH neste sábado

Esta é a segunda ação do mês que tem o objetivo de atender os motoristas que precisam regularizar o documento até o dia 28 de fevereiro. A estimativa do Detran-SP, é de que 2.045 motoristas estão com a CNH vencida no mês de junho de 2022 nas cidades atendidas pelo Poupatempo na região de Presidente Prudente (SP)

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP) e o Poupatempo realizam o segundo mutirão no mês de fevereiro para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) neste sábado (25).

No Estado, 10,9 mil vagas de atendimento foram disponibilizadas em todas as unidades do Detran-SP integradas ao Poupatempo. O objetivo é atender os motoristas que precisam regularizar o documento até o dia 28 de fevereiro. Na região de Presidente Prudente (SP), estão disponíveis 132 vagas para a atualização do documento.

Segundo estimativa do Detran-SP, 2.045 motoristas estão com a CNH vencida no mês de junho de 2022 nas cidades atendidas pelo Poupatempo no Oeste Paulista.

As unidades do Poupatempo funcionam das 7h às 13h ou das 9h às 13h, de acordo com cada cidade.

A partir de agora, a CNH com vencimento previsto a partir de 1º de janeiro de 2023 em diante precisa seguir o cronograma habitual, ou seja, providenciar a renovação do documento no intervalo entre 30 dias de antecedência à data e, no máximo, 30 dias após o vencimento.

Além disso, motoristas que tiveram o documento vencido em junho de 2022, cujo prazo de renovação havia sido estendido, conforme a Resolução 894/2021, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), também precisam atualizar o documento até o fim de fevereiro.

Vagas de atendimento e número de CNHs vencidas por cidade

Como realizar o agendamento

Para ser atendido presencialmente nas unidades do Poupatempo, é necessário agendar previamente data e horário pelos canais eletrônicos oficiais do programa, de forma gratuita, pelo portal, pelo aplicativo Poupatempo Digital, por totens de autoatendimento e pelo assistente virtual, disponível no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Caso não haja alteração, basta comparecer na data e no horário agendados com a CNH anterior. Para outros casos, o cidadão pode consultar os detalhes para cada atendimento também nos canais digitais.

A taxa de emissão da nova CNH e o envio pelos Correios têm o valor de R$ 124,06. O exame médico custa R$ 113,06, pago diretamente ao profissional.

Renovação simplificada da CNH

A renovação simplificada pode ser feita pelos canais do Detran-SP. Para isso, o motorista não precisa comparecer presencialmente a uma unidade, bastando seguir o passo a passo e realizar o exame médico na clínica indicada durante o processo, e o novo documento chegará ao endereço de cadastro, pelos Correios.

O condutor que vai renovar as carteiras de habilitação nas categorias A e B deve selecionar a data e a hora para exame médico com um profissional credenciado pelo Departamento de Trânsito. Nos casos de profissionais que exercem atividade remunerada, é necessário que se faça também o exame psicológico.

As categorias C, D ou E precisam realizar o exame toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) com antecedência, pois o laudo poderá ser solicitado durante o exame médico.

O exame é válido por dois anos e meio para idades inferiores a 70 anos e tem a mesma validade da CNH para pessoas acima de 70 anos.

Outra opção é solicitar o rebaixamento de categoria, o que também pode ser feito pelos canais digitais, inclusive durante o processo de renovação simplificada.

Em caso de fiscalização de trânsito, a punição para quem não renovar o documento no prazo correto é de sete pontos na carteira, além de multa no valor de R$ 293,47, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Vito Califano