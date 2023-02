Poupatempo faz mutirão de renovação de CNHs em São Carlos e região; saiba como agendar

Agendamento para o serviço deve ser feito no site do Poupatempo, aplicativo ou WhatsApp. Ação ocorre neste sábado (25) em São Carlos e mais 17 cidades da região. Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

O Poupatempo realiza neste sábado (25) o quarto mutirão de 2023 de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para atender os motoristas que precisam regularizar a situação até o dia 28 de fevereiro (Veja abaixo como agendar).

A ação ocorre em todo o Estado de São Paulo com quase 11 mil vagas de atendimento.

Na região de cobertura do g1 São Carlos e Araraquara, o mutirão ocorre em Aguaí, Américo Brasiliense, Araraquara, Araras, Descalvado, Ibaté, Itirapina, Matão, Mococa, Porto Ferreira, Rio Claro, Santa Gertrudes, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Tambaú e Vargem Grande do Sul.

Unidade do Poupatempo em São Carlos (SP)

O mutirão ocorre das 7h às 13h ou das 9h às 13h, de acordo com unidade escolhida. A consulta pode ser feita no site do Poupatempo.

Vencimento volta a ser cumprido

Após um período em que o prazo de prorrogação da CNH foi estendido devido às medidas restritivas impostas pela pandemia de Covid-19, em 2023 os prazos voltaram ao normal.

Os condutores que estão com o vencimento da CNH previsto para 1º de janeiro de 2023 em diante precisam seguir o cronograma habitual, conforme consta em cada documento. Ou seja, quem tem a habilitação válida até janeiro deste ano deve renovar em, no máximo, 30 dias após seu vencimento. O mesmo pode ser feito nos 30 dias que antecedem a validade impressa na carteira de motorista.

Mutirão do Detran-SP, em parceria com o Poupatempo, renova CNH.

Caso a polícia identifique que o motorista esteja dirigindo coma CNH vencida, há a punição de sete pontos na carteira, além da multa no valor de R$ 293,47.

Além disso, motoristas que tiveram o documento vencido em junho de 2022, cujo prazo de renovação havia sido estendido por meio da deliberação 243 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de 09/11/21, também precisam atualizar a CNH até o final de fevereiro.

Agendamento para atendimentos presenciais

Para o atendimento presencial, é necessário realizar o agendamento, que é gratuito.

Os interessados devem agendar por meio dos seguintes canais eletrônicos do Poupatempo: site oficial, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento, além do assistente virtual disponível no WhatsApp pelo número (11) 95220-2974.

Atendimento virtual

Caso a pessoa não possa comparecer no mutirão, é possível renovar a CNH por meio da internet pelo portal Detran-SP, site do Poupatempo, pelo app Poupatempo Digital ou pelo WhatsApp do Detran.SP, por meio do número (11) 2178-9494.

Para realizar o serviço, a pessoa não pode ter nenhum bloqueio no prontuário, como suspensão ou cassação da carteira.

Como solicitar

No site, o motorista irá confirmar ou atualizar seus dados e, em seguida, agendar e realizar o exame médico na clínica indicada pelo sistema. Os profissionais que exercem atividade remunerada precisam fazer também o exame psicológico.

Para renovar CNHs das categorias C, D ou E, o primeiro passo é marcar o exame toxicológico em uma das clínicas credenciadas.

Com a aprovação nos exames, o motorista irá pagar a taxa de emissão da CNH, que custa R$ 124,06, e aguardar orientações via e-mail para acessar a CNH Digital. A via física será enviada pelo Correios no e-mail cadastrado pelo solicitante.

