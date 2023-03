Poupatempo oferece serviços em posto de atendimento a partir desta quarta-feira em Tupi Paulista

Programa oferece renovação de CNH, licenciamento de veículos, pesquisa de débitos de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, emissão de atestado de antecedentes criminais, entre outros. Poupatempo oferece serviços gratuitos em posto de atendimento em Tupi Paulista (SP)

O Poupatempo iniciou, nesta quarta-feira (8), as atividades da Operação Assistida na unidade de Tupi Paulista (SP). Os serviços do posto devem beneficiar mais de 15,5 mil habitantes com até 130 atendimentos diários.

O posto do Poupatempo da cidade presta serviços como: solicitação de RG, primeira via, alteração de dados cadastrais de CNH, mudança de característica ou transferência interestadual de veículo, entre outros.

Até este sábado (11), os atendimentos serão feitos por ordem de chegada. A partir da próxima segunda-feira (13), o atendimento na unidade vai exigir agendamento prévio e gratuito de data e horário pelos canais eletrônicos do Poupatempo, assim como já ocorre nos demais postos físicos do programa.

A operação será realizada em fase de testes nos primeiros dias para aperfeiçoamento de sistemas e treinamento aos colaboradores.

O serviço de agendamento do Poupatempo é gratuito e, para evitar cobranças de serviços de terceiros, deve ser feito apenas pelos canais oficiais do programa.

Nas opções eletrônicas, o programa oferece renovação de CNH, licenciamento de veículos, pesquisa de débitos de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e emissão de atestado de antecedentes criminais, entre outras.

Serviço

Os canais digitais do Poupatempo estão disponíveis a qualquer momento pela internet. São cerca de 260 serviços online disponíveis pelo site, no aplicativo Poupatempo Digital, nos totens de autoatendimento e no assistente virtual, pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

O posto de atendimento do Poupatempo em Tupi Paulista fica localizado na Avenida Nove de Julho, 670, no Centro.

O horário de atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

