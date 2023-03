Poupatempo realiza mutirão para renovação de CNH com 264 vagas em Presidente Prudente e região

A ação deste sábado (25) tem como foco os motoristas com a habilitação vencida em julho de 2022 e que precisam regularizar a situação até o próximo dia 31. Na região de Presidente Prudente (SP), estão disponíveis 264 vagas para a atualização da CNH

O Poupatempo e o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP) realizam o último mutirão de março para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), neste sábado (25).

Na região de Presidente Prudente (SP), foram disponibilizadas 264 vagas para a atualização do documento.

As unidades do Poupatempo funcionam das 7h às 13h ou das 9h às 13h, de acordo com cada cidade.

A ação tem como foco os motoristas com a habilitação vencida em julho de 2022 e que precisam regularizar a situação até o próximo dia 31.

Desde o início de 2023, os condutores com vencimentos da CNH ao longo do ano precisam seguir o cronograma habitual de renovação, conforme a data prevista no documento.

Conforme o Poupatempo, quem tem a habilitação válida em março deve renovar em, no máximo, 30 dias após o vencimento. A renovação também pode ser feita nos 30 dias que antecedem a validade apontada no documento.

Por conta da Deliberação 243 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o prazo máximo para regularização das CNHs vencidas entre maio e dezembro de 2022 vai até agosto de 2023.

O mutirão será realizado nas 11 unidades do Poupatempo no Oeste Paulista, sendo em Adamantina (SP), Álvares Machado (SP), Dracena (SP), Junqueirópolis (SP), Lucélia (SP), Osvaldo Cruz (SP), Pirapozinho (SP), Presidente Epitácio (SP), Presidente Prudente (SP), Presidente Venceslau (SP) e Teodoro Sampaio (SP).

Confira a quantidade de vagas disponíveis para renovar o documento em cada unidade:

Agendamento

Para ser atendido presencialmente nas unidades do Poupatempo, é necessário agendar previamente a data e horário pelos canais eletrônicos oficiais do programa, de forma gratuita, pelo portal, pelo aplicativo Poupatempo Digital, por totens de autoatendimento e pelo assistente virtual, disponível no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Ainda de acordo com o órgão, a renovação simplificada deve ser feita preferencialmente de forma remota, seja via Poupatempo ou nos canais do Detran-SP. Para isso, o motorista precisa seguir o passo a passo do atendimento online e realizar o exame médico na clínica indicada.

O novo documento será enviado via Correios, ao endereço de cadastro da CNH.

Os condutores com CNH nas categorias C, D ou E, precisam realizar o exame toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) com antecedência.

O exame é válido por dois anos e meio para os motoristas com menos de 70 anos e tem a mesma validade da CNH para aqueles com a mesma idade ou mais.

O condutor também pode solicitar a mudança de categoria nos canais digitais, inclusive durante o processo de renovação simplificada.

Vito Califano