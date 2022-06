Povera Jessica Selassiè, Come ha scoperto che Barù si è fidanzato. “Sono delusa, ecco come mi ha illuso”

La storia mai nata tra Jessica Selassiè e Barù è finita definitivamente. A darne notizia la più grande delle principesse, che ha lanciato tramite i social un messaggio ai tantissimi fan che speravano in questo amore. La loro simpatia è nata davanti le telecamere del Grande Fratello Vip e ha conquistato i telespettatori. Lei sin dal primo giorno è apparsa come una timida e insicura ragazza, ignorata da ogni uomo single entrato nella competizione. Proprio per questo probabilmente, l’idea che il bello affascinante e famoso nobile potesse innamorarsi di lei ha suscitato l’interesse dei telespettatori.

Il pubblico ha tifato per loro sino all’ultimo momento, al punto di far vincere la più grande delle sorelle Selassiè. Ma dopo la finale del Grande Fratello Vip, non si è verificato il lieto fine desiderato da molti, anche dalla stessa Jessica. I Jerù (così si chiamano i sostenitori della coppia) hanno deciso che la colpa fosse di Barù e lo hanno criticato tantissimo. La convinzione generale è che l’uomo avesse utilizzato la cotta della principessa etiope per andare avanti nel reality. Non hanno migliorato le cose i pettegolezzi che hanno visto l’uomo insieme ad altre compagnie femminili.

Tra queste, la prima è stata Valeria Ninni, che è stata presa d’assalto sui social dai Jerù. Un comportamento che sfocia nell’ossessione quello dei fans della coppia, e che potrebbe realmente mettere in difficoltà qualsiasi donna si leghi a Barù. Proprio per questo, nelle ultime ore, Jessica Selassiè è intervenuta a chiarire che tra lei e il bel nobile non è nato e non potrà mai nascere nulla a parte una bella amicizia. Negli ultimi giorni sui social sta diventando sempre più evidente il legame tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e una modella, Ludovica Perissinotto, troppo spesso in sua compagnia.

I due fotografano gli stessi posti, sono stati beccato in atteggiamenti intimi e ormai tutti sono convinti che ci sia del tenero. Lei è conosciuta per essere stata eletta Miss Abruzzo nel 2011 e per aver partecipato a Miss Italia, dove ha ottenuto la fascia come Miss Eleganza. Probabilmente anche Jessica Selassiè ha capito tutto tramite i canali social, e ha deciso di pubblicare una storia in cui ha invitato i suoi fans a lasciar perdere ogni speranza. “Visto le ultime notizie, volevo fare una precisazione. Ho sempre detto che io e Barù siamo amici ma con un rapporto senza etichetta.”

“Sia dentro che fuori la Casa, abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo un fandom di coppia, i Jerù, nonostante noi non siamo una coppia. I Jerù hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci siano la voglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pura che lega me e Barù. Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Per lui ci sarò sempre, come lui per me.” Jessica è stata molto chiara, Barù molto meno. Ha pubblicato uno scatto con degli arrosticini scrivendo “Ora mi perdonate?” probabilmente rivolto ai Jerù arrabbiatissimi con lui.

Sempre nel corso dell'intervista precedentemente citata, la principessa ha rivelato come si sente dopo aver scoperto la nuova frequentazione di Barù e, inoltre, le modalità tramite le quali ne è venuta a conoscenza: "Per il momento sono infastidita, delusa, ma ecco… non mi piango addosso, perché ho 27 anni e sono bella. […] I nostri follower sono molto attivi e hanno scoperto parecchie cose. Poi le pagine danno notizie di gossip. Ho visto parecchie cose e ho tratto le mie conclusioni". Quindi non è stato Barù a confessarlo anzi, lui ha continuato in un certo senso a illuderla, infatti spiega la Principessa: "La complicità che avevamo nella casa è comunque rimasta ed era evidente. Noi ci siamo sempre sentiti dopo il GF: chiamate, messaggi…". E voi che ne pensate?

