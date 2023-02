PPP da iluminação pública: entenda projeto aprovado pela Câmara de Ribeirão Preto, SP

Texto criado pelo Executivo prevê contratação de empresa responsável por operar e modernizar serviço. Proposta havia sido barrada em 2022. Troca na cobrança da iluminação também foi aprovada. Iluminação municipal em Ribeirão Preto, SP

Arquivo Cedoc

A Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto (SP) aprovou, em segunda discussão na quinta-feira (9), o projeto de lei complementar da Prefeitura que autoriza a criação de uma Parceria Público-Privada (PPP) para os serviços de iluminação na cidade.

A proposta prevê abertura de licitação para contratar empresa que ficará responsável pela operação, manutenção e modernização do serviço. Inicialmente, o texto havia sido rejeitado em dezembro de 2022, mas foi reencaminhado neste mês de fevereiro pelo prefeito Duarte Nogueira (PSDB).

A primeira discussão, na terça-feira (7), terminou com placar de 15 votos favoráveis e cinco contrários. Nessa segunda votação, definitiva, a matéria foi aprovada por 13 votos a 7.

Além disso, a Câmara também deu aval à mudança na forma da cobrança da taxa de iluminação pública, a CIP, também barrada no final do ano passado. (veja abaixo)

Câmara Municipal de Ribeirão Preto, SP

Arquivo/Cedoc

Características do PPP

De acordo com o Executivo, mais de 80 mil pontos de iluminação em Ribeirão Preto terão as lâmpadas convencionais substituídas por LED, sistema que garante maior luminosidade e menos gasto energético.

Além das iluminações nas vias, locais considerados patrimônios históricos da cidade devem receber uma nova iluminação, como as praças XV de Novembro e Carlos Gomes, e os teatros de Arena e Pedro II.

A manutenção do serviço será de responsabilidade da empresa a ser contratada.

Próximos passos

Agora, o texto precisa ser sancionado pela administração municipal. Ele também deve passar por uma revisão de estudos antes da publicação do edital definitivo, aponta cronograma divulgado pelo Executivo.

Por fim, será aberta uma licitação para contratação da empresa que ficará responsável pelo PPP. Ainda de acordo com a Prefeitura, vencerá a concorrente que oferecer o menor valor de contraprestação e que comprove a capacidade técnica exigida.

Mudança na CIP

Nessa quinta, os parlamentares aprovaram a troca na cobrança da CIP, cuja proposta também foi elaborada pelo prefeito. Com isso, a cobrança deixa de ser fixa e passa a ser calculada conforme o consumo e a classe de cada morador.

Atualmente, segundo a Prefeitura, o cálculo utilizado para pagamento da taxa é insuficiente para suprir as necessidades da comunidade sobre o serviço. Em janeiro do último ano, a receita foi de R$ 2,6 milhões e os custos chegaram a R$ 3,7 milhões, provocando um saldo negativo de R$ 1,1 milhão.

Hoje, a CIP possui o valor único de R$ 11,37. A administração municipal estima que, com a nova regra, haja redução do valor para 46% dos consumidores.

Com a aprovação, o reajuste da CIP fica vinculado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) ou a outro índice que venha substituí-lo. A norma também precisa ser sancionada.

Texto que autoriza Parceria Público-Privada prevê atualização de iluminação pública em Ribeirão Preto, SP

Divulgação/Prefeitura de Ribeirão Preto

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vito Califano