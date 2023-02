Praça dos Girassóis terá programação de Carnaval com sertanejo, pagode e piseiro

O CarnaPraça 2023 vai contar com atrações nacionais e regionais. Programação é organizada com verba de emendas parlamentares de cinco deputados estaduais. Dupla Humberto e Ronaldo será atração do CarnaPraça 2023

Divulgação

Quem quiser curtir a folia do Carnaval em Palmas terá uma programação com três dias de show na Praça dos Girassóis. O CarnaPraça 2023 vai contar com atrações nacionais e regionais do sertanejo, pagode, piseiro. Entre os principais nomes estão as duplas Humberto & Ronaldo e Vitor & Luan.

A programação é organizada por uma Organização Social chamada Escola da Vida, com verba de emendas parlamentares de cinco deputados estaduais. O evento tem entrada gratuita.

Confira a programação:

Sexta-feira (17/02) – a partir das 20h

Thullio Milionario

Vitor & Luan

Rony Sertão

Sábado (18/02) – a partir das 20h

Neto LX

Pedro Valoura

Projeto 1+1

Lucas & Gustavo

Domingo (19/02) – a partir das 18h

Humberto & Ronaldo

Biu do Piseiro

Gustavo Moura & Rafael

Outras programações

A população de Palmas terá mais duas opções de festas para curtir o período do Carnaval neste ano. No estacionamento do Estádio Nilton Santos será realizado entre os dias 17 e 21 de o tradicional Capital da Fé, que reúne grandes nomes da música gospel e católica.

No mesmo período, o distrito de Taquaraçu receberá blocos de carnaval e uma programação com artistas regionais. Nessa programação o ponto de encontro será na Praça Joaquim Maracaípe.

Vittorio Rienzo