Praça São Geraldo, em Araraquara, tem mato alto, sujeira e falta de iluminação

Os moradores dizem que já cansaram de pedir a manutenção para a prefeitura. Administração municipal diz que fará reparos nesta semana e vai levantar outros problemas. Praça de Araraquara com mato alto, falta de iluminação e entulhos preocupa moradores

Mato alto, sujeira e falta de iluminação. A situação precária da Praça São Geraldo, em Araraquara (SP), está preocupando os frequentadores e vizinhos. Os moradores dizem que já cansaram de pedir a manutenção para a prefeitura.

A Secretaria de Meio Ambiente de Araraquara informou que os reparos estão previstos para esta semana. Uma equipe da secretaria de obras vai levantar quais outros serviços ainda são necessários.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Situação precária

O empresário Thiago Mariotto Barboza que mora aqui perto está indignado com o descaso. “Sempre justificaram que estavam sem verba para vir cortar. Só quando está muito crítico que vem manutenção”, disse.

Mato alto toma conta da Praça São Geraldo em Araraquara

Nilson Porcel/EPTV

O chafariz tem água acumulada e sujeira. Copinhos plásticos também estão no local e podem servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir a dengue e outras doenças.

A secretária Rita de Cássia Marques trabalha na igreja São Geraldo, que fica aqui na praça. Ela contou que, quando está bem cedinho ou começa a anoitecer, a região fica bem escura.

“Nem sempre acende a luz, essas iluminações ao redor foram trocadas, devem ter gasto muito, mas não tem iluminação. Completamente escuro, parecendo que a gente está numa fazenda”, afirmou, lembrando que uma promessa de manutenção no dia 7 de fevereiro não foi cumprida pela prefeitura.

Buracos em praça de Araraquara gera transtornos para moradores

Nilson Porcel/EPTV

Outros problemas escondidos pelo mato são os buracos na calçada. Também há luminárias no chão, lixo, pedaços de madeira e bastante marmitas, inclusive com água parada. Também há galhos das árvores que caíram por causa da chuva.

“Tiraram os galhos das árvores que caíram, porém não concluíram o serviço. O tronco da árvore não foi retirado, o poste que ajudava na iluminação está quebrado. Serviço foi começado, mas não foi acabado. É um descaso. Quem mora aqui e convive com isso todo dia, sabe da situação como é”, disse o comerciante Nicolau Moretti que trabalha perto da praça.

Praça tem lixo espalhado em Araraquara

Nilson Porcel/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Ferla