Praia alargada de Balneário Camboriú segue imprópria para banho há mais de 2 meses; Jurerê e Canasvieiras têm melhora

Outras praias do Litoral Norte também tiveram mais resultados positivos nesta semana, segundo IMA. Banhistas na Barra Sul da Praia Central de Balneário Camboriú na manhã desta quinta-feira

Felipe Salles/NSC TV

As praias de Canasvieiras e Jurerê, que estão entre as mais buscadas por moradores e turistas em Florianópolis, estão totalmente próprias para banho, segundo resultado da balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA). Outro local de grande procura, em Ingleses, também na capital, ainda há pontos impróprios.

No Litoral Norte, a Praia Central de Balneário Camboriú segue não recomendada aos banhistas em todos os pontos analisados. Desde 30 de novembro, a praia não tem condições de balneabilidade.

Entenda por que algumas praias de SC ficaram totalmente impróprias para banho neste verão

SC dobra coletas para exames de balneabilidade

O resultado e o mapa das análises são divulgados para consulta em uma página alimentada pelo Instituto de Meio Ambiente (IMA).

Litoral Norte

Apesar do resultado ruim da Praia Central, o mar de outros locais em Balneário Camboriú pode ser frequentado pelos banhistas. Estão próprias para banho as praias de Laranjeiras, Estaleiro e Estaleirinho.

Em Itapema, dois oito pontos da praia, metade pode ser frequentada pelos banhistas. Em Itajaí, na Praia Brava, apenas o local em frente à Rua Doca Rebello está próprio para banho.

Bombinhas, no Litoral de Santa Catarina

Prefeitura de Bombinhas/ Divulgação

Houve melhora em outras cidades. Em Porto Belo, todos os pontos estão próprios, com exceção de dois na Praia do Perequê.

A melhora também ocorreu em Bombinhas. No município, há dois pontos impróprios: o em frente à Rua Tiriba na Praia de Bombas e na Avenida Vereador Manoel José dos Santos, 1.149, na Praia de Bombinhas.

Grande Florianópolis

Na capital, houve melhora em relação às análises anteriores. Todos os oito pontos da Praia de Canasvieiras, uma das mais procuradas da cidade, estão próprios para banho. O mar do local estava totalmente impróprio desde 26 de dezembro.

Em Ingleses, houve a melhora de um ponto, que se tornou próprio esta semana, em frente ao Rio Capivari. O local recomendado aos banhistas é em frente à Rua Morro das Feiticeiras. Os outros cinco pontos analisados seguem impróprios pelo menos desde 26 de dezembro.

Banhistas em Canasvieiras, em Florianópolis, em 5 de janeiro

Tiago Ghizoni/NSC

A outra praia com locais não recomendados aos banhistas no Norte da Ilha é Ponta das Canas, que tem três dos quatro pontos impróprios.

No restante da Ilha de Santa Catarina, os pontos estão próprios para banhos, com exceção do riacho na Praia Brava, do riozinho do Campeche, do rio na Armação do Pântano do Sul e de dois pontos na Lagoa da Conceição.

Os resultados para praias da Grande Florianópolis, como em Palhoça e Governador Celso Ramos, não haviam sido atualizados até a publicação desta reportagem.

O que torna uma praia própria para banho?

Fatores como as fortes chuvas que atingiram Santa Catarina em dezembro e contaminação fecal influenciam se uma praia está própria para banho, conforme especialistas ouvidos pelo g1.

A coleta do IMA é feita uma vez por semana, entre novembro e março, sempre no mesmo dia da semana e em horário próximo, conforme o instituto. Recentemente, porém, o órgão anunciou que vai aumentar a frequência para duas vezes na semana em 82 dos 237 pontos analisados.

Confira abaixo os critérios para considerar o mar próprio ou impróprio:

Impróprio, quando no trecho avaliado for verificada uma das seguintes ocorrências: não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias; quando o valor obtido na última amostragem for superior a 2000 bactérias Escherichia coli por 100 mililitros.

De acordo com o IMA, um local é considerado próprio para banho quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros.

