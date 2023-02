Praia de Balneário Camboriú tem apenas um ponto próprio para banho às vésperas do carnaval, aponta IMA

Cinco coletas são necessárias para definir se a água do mar é recomendável para banhistas, segundo resolução do Conama. Empresa Municipal de Água diz que há balneabilidade positiva em toda praia. Praia Central de Balneário Camboriú vista do alto

John Pacheco/g1

Às vésperas do feriadão de carnaval, a Praia Central de Balneário Camboriú, no Litoral Norte, está com apenas um ponto próprio para banho, segundo relatório do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA). Ao todo, 10 áreas são analisadas.

O único local recomendável aos banhistas é o Pontal Norte, próximo ao quartel dos bombeiros.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Esta é a primeira vez desde 30 de novembro do ano passado que a Praia Central tem pelo menos um ponto próprio para banho, de acordo com os relatórios do IMA. A coleta foi feita na quinta-feira (16).

Neste mês, Santa Catarina dobrou o número de coletas feitas em alguns pontos, incluindo todos dessa praia.

A cidade deve ficar cheia no feriadão. A Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico projeta uma ocupação na rede hoteleira em fevereiro de 92%.

Pontal Norte é único ponto da Praia Central de Balneário Camboriú próprio para banho, segundo IMA

Reprodução/IMA

Coleta municipal

Na cidade, uma entidade municipal também faz a análise da balneabilidade, a Empresa Municipal de Água e Saneamento (Emasa) de Balneário Camboriú.

A prefeitura divulgou no final da tarde de quinta o resultado de uma coleta feita em 10 de fevereiro. O município informou que todos os pontos da Praia Central estão próprios para banho.

Mar de Balneário Camboriú está próprio para banho? Entenda divergência nos relatórios

Mudanças climáticas podem causar danos em alargamento de Balneário Camboriú

No boletim da própria Emasa, no entanto, há uma explicação que, para isso, foi levado em conta que todos os 10 pontos analisados tiveram menos de 800 exemplares da bactéria Escherichia coli, encontrada no intestino humano e de outros animais, em 100 ml de água.

Banhistas na Praia Central de Balneário Camboriú em 12 de fevereiro

John Pacheco/g1

Esse é um indicador de que o local está próprio para banho. Porém, como explica o próprio boletim da Emasa, a resolução número 274 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) exige que haja cinco coletas para se afirmar que um ponto pode ser recomendado aos banhistas.

Dessa forma, não é possível, com apenas uma amostra, determinar que a praia está própria para banho.

A explicação no boletim da Emasa é a seguinte:

“Como as nossas coletas estavam paralisadas desde 11/01/2023, em razão de problemas contratuais, não obtemos ainda os resultados de cinco dias de amostragem. Desta forma, com base nessa resolução não podemos concluir se as praias de Balneário Camboriú estão próprias ou impróprias para banho”.

Em quem confiar?

O professor de ecologia e oceanografia Paulo Horta, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), disse que as cinco coletas são importantes.

“O histórico define o risco! E especialmente quando tratamos da nossa saúde, e da saúde coletiva, a prevenção é fundamental!”, afirmou.

Ele explicou por que a exigência das cinco coletas.

“A legislação foi feita para garantir a segurança sanitária do banhista. Nesse caso, existe um propósito de se considerar impróprias águas com histórico de contaminação. Alguns organismos patogênicos podem sobreviver longos períodos no ambiente. Alguns sobrevivem mais que o organismo indicador (no caso de Santa Catarina, está sendo utilizado Escherichia coli). Por isso, para a segurança de todos é importante as recomendações do IMA sejam seguidas”, afirmou o professor.

Moradora recebe conta de água no valor de R$ 9 milhões em SC

Homem diz para família que matou mulher, ateou fogo e jogou corpo em rio

Homens caem de ribanceira de 30 metros e são socorridos em estado grave

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Rienzo