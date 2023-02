Praia de Balneário Camboriú tem quatro de 10 pontos com nível máximo de coliformes fecais; entenda

Nos locais foram identificadas as maiores quantidades que a avaliação técnica consegue identificar. Praia Central segue totalmente imprópria para banho. Praia Central de Balneário Camboriú

Prefeitura de Balneário Camboriú/Divulgação

A Praia Central de Balneário Camboriú, no Litoral Norte, tem quatro dos 10 pontos analisados da água do mar com o nível máximo de coliformes fecais (bactérias encontradas no intestino), segundo o Instituto do Meio Ambiente (IMA). A coleta ocorreu no dia 2 de fevereiro.

O resultado também aponta que a praia segue, há mais dois meses, totalmente imprópria para banho.

Segundo relatório do IMA, foram identificados 24.196 bactérias escherichia coli para cada 100 mililitros de água do mar, a maior quantidade que a avaliação técnica consegue identificar.

Para considerar um local próprio para banho na análise de balneabilidade, a amostra precisa ter menos que 800 bactérias escherichia coli a cada 100 ml nas últimas cinco avaliações.

Já a região é considerada imprópria quando, nas últimas cinco análises, foram encontrados valores acima de 800 bactérias ou quando, na última coleta, o resultado por superior a 2000.

O índice máximo de bactérias, de 24.196, aparece nos pontos de coleta das ruas 3.000, 4.000, 3.500 e 1.400, entre a região Central e a Barra Sul.

Em duas coletas nos dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro, amostras retiradas no mar na altura da rua 1.400 apresentaram o nível máximo de coliformes fecais.

Fatores como as fortes chuvas que atingiram Santa Catarina em dezembro e contaminação fecal são fatores que influenciam se uma praia está própria para banho, conforme especialistas ouvidos pelo g1.

O cenário de janeiro foi o pior dos últimos cinco anos em Balneário Camboriú. No município, não houve em janeiro dos anos anteriores um momento em que todos os pontos estivessem impróprios para banho ao mesmo tempo, segundo os relatórios do IMA.

