Praia de Caraguatatuba recebe show de motociclismo e atração radical neste domingo

Apresentações de motociclismo e parede de escalada são gratuitas. Diversos eventos radicais ocorrem neste domingo (28) na Praia do Indaiá, em Caraguatatuba. Uma parede de escalada com 6,5 metros de altura estará disponível para ser utilizada a partir das 9h até às 16h.

A partir das 10h, também haverá apresentações de motociclismo, com Fred Kirillos e Jeff Campacc.

Fred Kirillos faz manobra radical com moto

Divulgação

Fred foi campeão brasileiro cinco vezes, e Jeff é o atual campeão brasileiro de Freestyle, categoria que se destaca pelas manobras radicais.

Todas as atrações do evento são gratuitas. O evento fica entre os quiosques 35 e 36 da Praia do Indaiá. O espaço conta com arquibancadas cobertas para duas mil pessoas.

