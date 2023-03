Praia Grande amplia a aplicação da vacina bivalente contra a Covid para pessoas acima de 60 anos e imunossuprimidos a partir de 12

Imunizante oferece maior proteção contra as novas variantes da Ômicron. Praia Grande amplia a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 a partir deste sábado (4)

Prefeitura de Praia Grande/Divulgação

A Prefeitura de Praia Grande, no litoral de São Paulo, anunciou que vai ampliar a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. O imunizante oferece maior proteção contra as novas variantes da Ômicron. Veja quem pode se vacinar:

As pessoas acima de 70 anos e imunossuprimidos a partir de 12 anos podem ser contemplados neste sábado (4) e domingo (5), das 9h às 15h, no Centro de Especialidades Médicas e Ambulatoriais (Cemas), na Rua Thomé de Souza, 1.313, no bairro Aviação.

A partir de segunda-feira (6), as 30 Unidades de Saúde da Família (Usafas), (veja os endereços abaixo), irão oferecer a vacina para, além desses públicos, pessoas acima de 60 anos. O horário de funcionamento é das 9h às 16h.

Para ser contemplado, a pessoa deve apresentar o comprovante de vacinação, documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência, além de ter recebido pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19 há mais de 4 meses. Os imunossuprimidos deverão mostrar laudo ou receita que comprove a condição de saúde.

Confira o endereço das 30 Usafas de Praia Grande:

Usafa Aviação – Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, nº2929

Usafa Boqueirão – Av. Pres. Kennedy, nº 918, Boqueirão

Usafa Mirim – Av. dos Sindicatos, nº 635, Mirim

Usafa Tupi – Rua Meinacós, nº 95, Tupi

Usafa Aloha – Rua Zenji Sasaki, nº 269, Nova Mirim

Usafa Anhanguera – Rua Josefa Alves de Siqueira, nº 649, Anhanguera

Usafa Antártica – Av. dos Trabalhadores, nº 3801, Antártica

Usafa Caiçara – Rua Mathilde de Azevedo Setubal, nº 630, Caiçara

Usafa Esmeralda – Rua Menotti Del Picchio, altura do n° 179

Usafa Forte – Av. Rio Branco, nº 562, Forte

Usafa Guaramar – Av. dos Trabalhadores, nº 1717, Glória

Usafa Maracanã – Rua Cesar Rodrigues Reis, 850, Maracanã

Usafa Melvi – Rua João Caetano, nº 101, Melvi

Usafa Mirim II – Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 400

Usafa Ocian – Rua José Jorge, nº 521, Ocian

Usafa Quietude – Rua Rui Manoel Sampaio Seabra Pereira, nº 500

Usafa Real – Rua das Begônias, nº 453, Real

Usafa Ribeirópolis – Rua Esmeraldo Tarquínio, nº 471, Ribeirópolis

Usafa Esmeralda II – Av. Hugo de Carvalho Ramos, nº 1521, Esmeralda

Usafa Samambaia – Av. das Araucárias, nº 181, Samambaia

Usafa Santa Marina – Rua Particular, nº 598, Anhanguera

Usafa São Jorge – Av. dos Trabalhadores, nº 4242, Antártica

Usafa Solemar – Av. Pres. Kennedy, nº 19726, Solemar

Usafa Sítio do Campo – Rua Maria Luiza Lavalle, nº 68, Sítio do Campo

Usafa Tupiry – Rua Idelfonso Galeano, nº 368, Tupiry

Usafa Vila Alice – Rua Renata Câmara Agondi, nº 46, Anhanguera

Usafa Vila Sônia – Rua Antô³nio Cândido da Silva, nº 1075, Vila Sônia

Usafa Princesa – Rua Vergílio Gabriel de Siqueira, Bairro Princesa

Usafa Noemia – Av. Pres. Kennedy, nº 4960, Bairro Tupi

Usafa Guilhermina – Av. Pres. Kennedy, nº 2100, Bairro Guilhermina

