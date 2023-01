Vacinas estão disponíveis nas 30 Usafas e no Cemas. Praia Grande amplia vacinação contra a meningite para adolescentes de 15 a 19 anos

Divulgação

A Secretaria de Saúde Pública (Sesap) da Prefeitura de Praia Grande, no litoral de São Paulo, ampliou a aplicação da vacina meningocócica C para adolescentes de 15 a 19 anos. A medida atende as diretrizes e orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.

Em Praia Grande, as vacinas estão disponíveis nas 30 unidades de Saúde da Família (Usafas). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Aos sábados e domingos, as doses são disponibilizadas na sede no Centro de Especialidades Médicas e Ambulatoriais (Cemas), localizado na Rua Thomé de Souza, 1.313, no bairro Aviação, das 9h às 15h.

A vacina meningocócica ACWY está disponível para a faixa etária de 11 a 14 anos até junho. Já a vacina meningocócica C está disponível para crianças de 5 a 10 anos adolescentes de 15 a 19 e trabalhadores da saúde. A intensificação será efetuada até fevereiro.

De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo é aumentar a proteção contra a doença meningocócica, evitando a ocorrência de surtos da doença. No momento da aplicação da vacina, é necessário apresentar um documento da criança e a caderneta de vacinação.

Confira os endereços das 30 Usafas de Praia Grande:

Usafa Aviação – Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, nº 2929

Usafa Boqueirão – Av. Pres. Kennedy, nº 918 Boqueirão

Usafa Mirim – Av. dos Sindicatos, nº 635 – Mirim

Usafa Tupi – Rua Meinacós, nº 95 – Tupi

Usafa Aloha – Rua Zenji Sasaki, nº 269- Nova Mirim

Usafa Anhanguera – Rua Josefa Alves de Siqueira, nº 649 – Anhanguera

Usafa Antártica – Av. dos Trabalhadores 3801 – Antártica

Usafa Caiçara – Rua Mathilde de Azevedo Setubal nº 630 – Caiçara

Usafa Esmeralda – Rua Menotti Del Picchio, altura do n° 179

Usafa Forte – Av. Rio Branco, nº 562 – Forte

Usafa Guaramar – Av. dos Trabalhadores, nº 1717 – Glória

Usafa Maracanã – Rua Cesar Rodrigues Reis, 850 – Maracanã

Usafa Melvi – Rua João Caetano, nº 101 – Melvi

Usafa Mirim II – Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 400

Usafa Ocian – Rua José Jorge, 521 – Ocian

Usafa Quietude – Rua Rui Manoel Sampaio Seabra Pereira, nº 500

Usafa Real – Rua das Begônias, nº 453 – Real

Usafa Ribeirópolis – Rua Esmeraldo Tarquínio nº 471 – Ribeirópolis

Usafa Rio Branco – Av. Hugo de Carvalho Ramos, 1521 – Esmeralda

Usafa Samambaia – Av. das Araucárias nº 181 – Samambaia

Usafa Santa Marina – Rua Particular, 598 – Anhanguera

Usafa São Jorge – Av. dos Trabalhadores, nº 4242 – Antártica

Usafa Solemar – Av. Pres. Kennedy, nº 19726 – Solemar

Usafa Tude Bastos – Rua Maria Luiza Lavalle, nº 68 – Sítio do Campo

Usafa Tupiry – Rua Idelfonso Galeano, nº 368 – Tupiry

Usafa Vila Alice – Rua Renata Câmara Agondi, nº 46 – Anhanguera

Usafa Vila Sônia – Rua Antônio Cândido da Silva nº 1075 – Vila Sônia

Usafa Princesa – Rua Vergílio Gabriel de Siqueira. – Bairro Princesa

Usafa Noêmia – Av. Pres. Kennedy, 4960 – Bairro Tupi

Usafa Guilhermina – Av. Pres. Kennedy, 2100 – Bairro Guilhermina

