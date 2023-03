Praia Grande, Guarujá e Bertioga somam mais de 240 vagas de emprego

Oportunidades são para diferentes áreas de atuação. PAT de Praia Grande tem 50 novas vagas de emprego; confira

Prefeitura de Praia Grande

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Praia Grande, Guarujá e Bertioga, no litoral de São Paulo, oferecem 247 vagas de emprego em diferentes áreas (confira abaixo). Há oportunidades também para Pessoas com Deficiência (PCD).

Em Praia Grande são oferecidas 150 vagas, Guarujá disponibiliza 68 e Bertioga tem 29, divididas entre emprego formal e estágio.

Para concorrer aos empregos, deve-se comprovar experiência na função desejada e ter cadastro na unidade. Os interessados devem ir até o PAT da cidade onde a vaga foi anunciada.

O Posto do Trabalhador de Praia Grande, fica localizado dentro do Litoral Plaza Shopping, na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 1.511, Bairro Xixová, para retirar a carta de encaminhamento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Para realizar o cadastro no Posto de Atendimento ao Trabalhador de Praia Grande, basta ir até ao local com os documentos RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital.

Em Guarujá, o atendimento do PAT é feito na Avenida Santos Dumont, 1.586, no Pae Cará, em Vicente de Carvalho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. Os interessados devem ir com Carteira de Trabalho física ou digital, documento oficial com foto (RG ou CNH) e número do Programa de Integração Social (PIS). Aos sábados, o horário é das 9h às 12h30.

Já em Bertioga, é necessário fazer o agendamento através do site do Poupatempo ou pelo aplicativo para o atendimento no PAT. O Posto do Trabalhador fica localizado dentro do Espaço do Cidadão, localizado na Avenida Anchieta, 392. Os candidatos devem levar RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Confira as vagas:

Praia Grande

20 vagas – Empacotador, a mão

20 vagas – Fiscal de prevenção de perdas

12 vagas – Ajudante de obras

10 vagas – Açougueiro

10 vagas – Vendedor porta a porta

10 vagas – Pintor de obras

10 vagas – Repositor de mercadorias (PCD)

10 vagas – Fiscal de caixa

8 vagas – Operador de caixa (PCD)

6 vagas – Pedreiro

6 vagas – Pedreiro de alvenaria

4 vagas – Operador de empilhadeira

3 vagas – Azulejista

3 vagas – Encarregado de manutenção

2 vagas – Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações

2 vagas – Cartazeiro

1 vaga – Atendente de lojas (PCD)

1 vaga – Auxiliar técnico de refrigeração

1 vaga – Supervisor administrativo

1 vaga – Supervisor de vendas de serviços

Guarujá

25 vagas – Pedreiro de Fachada. Exige experiência de seis meses com comprovação em carteira.

18 vagas – Operador de Retroescavadeira e Escavadeira Hidráulica. Exige experiência de seis meses com comprovação em carteira, Ensino Fundamental completo e CNH Categoria D

08 vagas – Pedreiro de Alvenaria. Exige experiência de seis meses com comprovação em carteira.

08 vagas – Pedreiro Azulejista. Exige experiência de seis meses com comprovação em carteira.

02 vagas – Auxiliar de Cozinha/Chapeiro. Exige experiência de cinco meses com comprovação em carteira.

02 vagas – Operador de Empilhadeira. Exige experiência de três meses com comprovação em carteira, Ensino Fundamental Completo e curso de Operador de Empilhadeiras

01 vaga – Cozinheiro Geral. Exige experiência de três meses com comprovação em carteira, Ensino Fundamental Incompleto

01 vaga – Garçom. Exige Ensino Fundamental incompleto

01 vaga – Soldador. Exige experiência de seis meses com comprovação em carteira, Ensino Fundamental incompleto

01 vaga – Vistoriador Naval. Exige experiência de três meses com comprovação em carteira, Ensino Fundamental completo e curso de Vistoriador de Contêiner

01 vaga – Auxiliar de Limpeza. Exige experiência de três meses com comprovação em carteira, Ensino Fundamental completo

Bertioga

01 vaga – Motorista de Caminhão. Exige experiência comprovada na carteira de trabalho, Ensino Fundamental completo e CNH na categoria “D”.

10 vagas – Pedreiro (PCD). Exige experiência comprovada na carteira de trabalho, Ensino Fundamental completo

10 vagas – Servente de Obras. Exige experiência sem comprovação na carteira de trabalho e Ensino Fundamental incompleto.

01 vaga – Esteticista. Exige experiência comprovada na carteira de trabalho e Ensino Superior completo.

01 vaga – Biomédica. Exige experiência comprovada na carteira de trabalho e Ensino Superior completo.

01 vaga – Encarregado de Pátio. Exige experiência comprovada na carteira de trabalho com empilhadeira, conhecimento básico de mecânica de caminhões, habilitação na categoria ‘D’ e Ensino Fundamental completo.

01 vaga – Assistente de Engenharia (PCD). Exige experiência comprovada na carteira de trabalho e Ensino Superior incompleto (Engenharia)

01 vaga – Governanta. Exige experiência comprovada na carteira de trabalho e Ensino Médio completo.

01 vaga – Camareira. Exige experiência comprovada na carteira de trabalho e Ensino Fundamental completo.

01 vaga – Cozinheiro. Exige experiência sem comprovação na carteira de trabalho e Ensino Fundamental completo.

01 vaga – Estagiário de Engenharia ou Arquitetura (PCD). Exige estar cursando Ensino Superior, a partir do segundo semestre, dos cursos de Engenharia ou Arquitetura.

Vittorio Rienzo