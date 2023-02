Centro de Especialidades Médicas e Ambulatoriais estará aberto durante todo o feriado das 9h às 15h. Praia Grande intensifica vacinação contra a covid-19 e meningite durante o Carnaval

A Prefeitura de Praia Grande, no litoral de São Paulo, estará intensificando a vacinação contra a Covid-19, meningite e outras doenças durante todo o feriado prolongado do Carnaval. Os interessados em se imunizar deverão comparecer ao Cemas (Centro de Especialidades Médicas e Ambulatoriais), na Rua Thomé de Souza, 1.313, na Aviação, das 9h às 15h.

O município segue ofertando as primeiras doses do esquema primário contra a covid-19 para as crianças de seis meses a 11 anos. Além desse público, a vacinação de reforço foi ampliada para as crianças acima de cinco anos.

De acordo com a administração é importante que as crianças estejam protegidas contra a covid-19 e completem o esquema primário e, se já estiver disponível, tomem também a vacina de reforço.

Quem pode se vacinar

Primeira, segunda e terceira doses (esquema primário) para bebês de 6 meses a 2 anos;

Primeira e segunda doses (esquema primário) para crianças acima de 3 anos;

Primeiro reforço para pessoas acima de 5 anos;

Segundo reforço para pessoas com mais de 18 anos e ainda adolescentes imunossuprimidos entre 12 e 17 anos;

Terceiro reforço para imunossuprimidos com mais de 18 anos.

Meningite

A vacinação contra a meningite também prossegue em Praia Grande. O imunizante meningocócica C está sendo ofertado para a população até 59 anos, que ainda não se vacinou. A campanha segue até o final do mês de fevereiro.

Já a vacina meningocócica ACWY continua sendo ofertada para moradores de 11 e 12 anos e, até junho de 2023, para adolescentes de 13 e 14 anos, conforme orientação do Ministério da Saúde.

HPV

A vacinação contra o HPV (papilomavírus humano, que pode causar câncer) é destinada atualmente para quem tem entre 9 e 14 anos. Também estarão disponíveis vacinas de rotina do calendário anual como poliomielite, sarampo e hepatite.

