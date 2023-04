Para realizar a solicitação é necessário ir até uma das 30 Unidades de Saúde da Família (Usafa). Praia Grande oferece mais de 1,2 mil vagas gratuitas de castração de cães e gatos em abril

A Prefeitura de Praia Grande, no litoral de São Paulo, oferece 1.270 vagas gratuitas de castração de cães e gatos no mês de abril. O objetivo é controlar a população animal e evitar acidentes e transmissão de doenças para a população.

Para realizar a solicitação é necessário ir até à Unidade Saúde da Família (Usafa) mais próxima. (Veja os endereços abaixo). O interessado deve apresentar o cartão do posto, documento do responsável do animal e, em casos de beneficiários de programas sociais, o número do Número de Identificação Social (NIS).

Após o cadastramento, as informações dos animais serão encaminhadas para a Secretaria de Saúde Pública (Sesap) da cidade, que direcionará os dados às clínicas veterinárias credenciadas. As empresas farão o contato com os solicitantes para agendar a data da cirurgia e a microchipagem para a identificação dos pets.

Atualmente, cinco clínicas veterinárias, distribuídas nos bairros Boqueirão, Quietude, Samambaia, Tude Bastos e Tupi, estão credenciadas para realizar os procedimentos. O processo segue aberto e as empresas interessadas devem entrar no site da prefeitura para realizar o cadastro.

Confira o endereço das 30 Usafa

Aviação: Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, nº 2929

Boqueirão: Av. Pres. Kennedy, nº 918, Boqueirão

Mirim: Av. dos Sindicatos, nº 635, Mirim

Tupi: Rua Meinacós, nº 95, Tupi

Aloha: Rua Zenji Sasaki, nº 269, Nova Mirim

Anhanguera: Rua Josefa Alves de Siqueira, nº 649, Anhanguera

Antártica: Av. dos Trabalhadores, nº 3801, Antártica

Caiçara: Rua Mathilde de Azevedo Setubal, nº 630, Caiçara

Esmeralda: Rua Menotti Del Picchio, altura do n° 179

Forte: Av. Rio Branco, nº 562, Forte

Guaramar: Av. dos Trabalhadores, nº 1717, Glória

Maracanã: Rua Cesar Rodrigues Reis, nº 850, Maracanã

Melvi: Rua João Caetano, nº 101, Melvi

Mirim II: Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 400

Ocian: Rua José Jorge, nº 521, Ocian

Quietude: Rua Rui Manoel Sampaio Seabra Pereira, nº 500

Real: Rua das Begônias, nº 453, Real

Ribeirópolis: Rua Esmeraldo Tarquínio, nº 471, Ribeirópolis

Rio Branco: Av. Hugo de Carvalho Ramos, nº 1521, Esmeralda

Samambaia: Av. das Araucárias, nº 181, Samambaia

Santa Marina: Rua Particular, nº 598, Anhanguera

São Jorge: Av. dos Trabalhadores, nº 4242, Antártica

Solemar: Av. Pres. Kennedy, nº 19726, Solemar

Tude Bastos: Rua Maria Luiza Lavalle, nº 68, Sítio do Campo

Tupiry: Rua Idelfonso Galeano, nº 368, Tupiry

Vila Alice: Rua Renata Câmara Agondi, nº 46, Anhanguera

Vila Sônia: Rua Antônio Cândido da Silva, nº 1075, Vila Sônia

Princesa: Rua Vergílio Gabriel de Siqueira, Princesa

Noêmia: Av. Pres. Kennedy, nº 4960, Tupi

Guilhermina: Av. Pres. Kennedy, nº 2100, Guilhermina.

